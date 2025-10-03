El Ceuta gana al Eibar y sigue escalando posiciones

Los jugadores del Ceuta celebran el gol de la victoria contra el Eibar.

El Ceuta demostró este viernes que continúa su adaptación a Segunda División a base de puntos tras sumar su quinta jornada sin perder y su tercer triunfo seguido en casa al derrotar por 1-0 al Eibar, que acusó el hecho de jugar con un futbolista menos desde el minuto 16 por la expulsión del lateral Buta.

El equipo local medía su racha de cuatro encuentros sin perder frente a un conjunto armero que llegaba en posiciones de promoción de ascenso tras haber salvado el pasado sábado un empate en el añadido frente al Deportivo, aunque los de Beñat San José se presentaban en Ceuta con un bagaje de sólo un punto como visitante.

El encuentro arrancó con el control del juego y la posesión del equipo local, que probó por primera vez fortuna a los diez minutos con un remate desde el borde del área de Marcos que se marchó junto al palo derecho. El Eibar mantenía el orden defensivo pero sin inquietar a Guille Vallejo.

El enfrentamiento cambió a los dieciséis minutos cuando el lateral Buta fue expulsado, con roja directa, dejando al equipo armero con un futbolista menos. Los locales pudieron aprovechar su superioridad siete minutos después con un remate a la red de Kuki Zalazar que el colegiado anuló por fuera de juego de su compañero Koné.

Aún así, el partido sólo tenía un color, que era el blanco de las camisetas de los locales. Los armeros dedicaban todos sus esfuerzos a labores defensivas mientras que el Ceuta asediaba y veía cómo el técnico rival, a la media hora, introducía en el campo a Álvaro en lugar de Adu Ares para contener la ofensiva local.

El Eibar resistió las embestidas hasta que en el tiempo añadido del primer periodo un cabezazo de Youness adelantaba a los locales un minuto después de que Marcos, también de cabeza, rematara rozando el palo. El Ceuta recogía el fruto a su continua insistencia para marcharse al descanso en ventaja.

La segunda parte comenzó con dos cambios en el Eibar con la entrada de Javi y Marton. Los armeros consiguieron frenar el ímpetu local, aunque sin opciones para igualar el marcador. El Ceuta pudo lograr el segundo a los 60 minutos con un balón suelto dentro del área que Kuki Zalazar no concretó ante la intervención de Magunagoitia. El partido discurría con el dominio ceutí ante un rival sin mordiente atacante.

Los locales volvieron a inquietar con un disparo de Salvi Sánchez, a los 73 minutos, que se marchó junto al palo tras tocar en un defensa. El Eibar tuvo su mejor opción a los 79 minutos con un disparo dentro del área de Bautista que se marchó al lateral de la red.

En el tramo final del partido los armeros buscaron la igualada frente a un Ceuta que conservó su mínima pero importante renta para llevarse su tercera victoria consecutiva en casa.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - AD Ceuta: Guille Vallejo; Matos, Anuar (Salvi Sánchez, min. 70), Carlos Hernández, Diego González; Youness, Rubén Díez (Bodiger, min. 89), Kuki Zalazar (Konrad, min. 79); Koné (Andy Escudero, min. 79), Aisar y Marcos Fernández (Obeng, min. 89).

0 – SD Eibar: Magunagoitia; Cubero (Guruzeta, min. 79), Marco Moreno, Nolaskoain, Buta; Sergio Álvarez, Aleix Garrido (Javi, min. 46), Magunazelaia (Martón, min. 46); Corpas (Arbilla, min. 83), Adu Ares (Álvaro, min. 30) y Bautista.

Gol: 1-0. Minuto 47+: Youness.

Árbitro: Alonso de Ena (Comité Aragonés). Enseñó cartulina amarilla a los locales Anuar (m. 42), Rubén Díez (min. 90) y Salvi Sánchez (min. 92) y al visitante Corpas (min. 80). Expulsó, con roja directa tras consultar el VAR, a Buta (m. 16) por una dura entrada sobre Aisar.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de Segunda División disputado en el estadio Alfonso Murube con la asistencia de 5.207 espectadores.