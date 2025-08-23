El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 14 al 21 de agosto)

Querido y admirado Pedro.

He oído hoy que todavía no habían llegado preguntas a tu consultorio. ¡Qué pena por Dios! Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Nadie debería pasar ni un minuto en la situación de soledad en la que tú te encuentras. Aquí, mi estimado Pedro Martín, te entrego mi corazón, en forma de pregunta:

De los equipos de provincias que han marcado historia, ¿cuál destacarías? Para mí el Pontevedra y su ‘hay que roelo’.

Un saludo a todo el equipo... Bueno, a todos menos a la piragüista que se nos casa… Y yo que tenía esperanzas…

PD: Por un futbol sin VAR

¿Podría dar Pedro Martín la clasificación de los 20 primeros históricos de la Primera División? Es muy interesante. Gracias. Sobre todo, me gustaría saber la posición del Real Zaragoza.

Pregunta para Pedro Luis Martin González Pérez Castro Uche Ekitiké de los Borbones

Sin animus molestandi (aunque en el fondo sí tenga ese ánimo), me gustaría saber los números del F.C. Barcelona en el campo del Villarreal en Liga.

Un cordial saludo y bienvenidos de nuevo a mi humilde transistor.

Buenos días, os dejo mi consulta para Pedro o para ti Paco. Ayer, después del partido, todos los jugadores del Mallorca decían que los árbitros en la reunión dijeron que por cualquier golpe en la cabeza se pararía el encuentro. Mi duda:

No creéis que eso lo pueden utilizar como triquiñuela (conociendo a los jugadores). Me pareció raro que Raillo no tuviera que salirse del campo… No es un golpe, no es un choque. ¿A dónde queremos llevar el fútbol? Es un despeje, tan simple… ¿No sé dónde está el lío? Que quede claro que soy del Barça, pero el fútbol… No sé a dónde estamos llevando el fútbol si por un despeje también hay que parar el partido, ¿no crees?

Un saludo y gracias por alegrarnos la vida otra temporada más.

Una consulta sobre la fisonomía de los seleccionadores españoles de fútbol. ¿El primero con bigote fue Julián Ruete y con barba Julián Olave? ¿El primero calvo y también con gafas fue José María Mateos? ¿El primer rubio fue Ladislao Kubala? Solo eso.

Hola. Quería confirmar si es correcto que solo han militado en Primera División 3 equipos pertenecientes a un barrio: el Europa, el Condal y el Rayo Vallecano. O si falta alguno y me lo pueden indicar.

Saludos.

Paco dirá que soy "el oyente mas pelota" de la historia de la radiodifusión mundial, o algo peor, pero me importa una higa…

HOMENAJE. Ahora que comienza una nueva y larga temporada quería decir a mi admirado Pedro Martin que "espero que seas consciente de que, SIN TU PRESENCIA, Tiempo de Juego se escucharía menos que Radio La Patagonia", quiero pensar que notarás en el saldo de tu cuenta corriente que eres "UN CRACK" que lleva sobre sus hombros el peso de un equipo de becarios irrecuperables.

¡¡¡Ánimo Pedro!!! .... y paciencia con la osadía de los ignorantes.

CONSULTA. Durante el desarrollo de un partido de fútbol ¿en alguna ocasión se ha dado el caso de que un portero haya sido sustituido por razones tácticas o porque lo estuviera haciendo mal? Muchas gracias.

Hola Pedro.

Soy oyente habitual de Tiempo de Juego y me encanta tu sección de estadísticas. Quería preguntarte si durante los meses de la pandemia, cuando los estadios estuvieron sin público, se apreció en los datos una variación en el porcentaje de victorias de los equipos locales respecto a temporadas normales. En la Liga española, europeas. o donde tengas los datos

Siempre se habla del ‘factor campo’ y me gustaría saber si se notó realmente la ausencia de aficionados animando en los resultados.

Muchas gracias por tu tiempo y por el gran trabajo que haces en el programa. Si respondes en antena a la pregunta me gustaría que me dijerais cuando por si no lo pillo en directo

Un saludo,

Bernabé