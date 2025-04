El tirón de orejas de Paco González a los clubes españoles por el problema con los horarios: "Flipo"

El FC Barcelona ha anunciado este sábado que elevará una queja formal ante los órganos competentes (LaLiga y RFEF) por los horarios que está sufriendo, además de defender y apoyar a su entrenador, Hansi Flick, quien este viernes criticó a los que regulan el calendario en el fútbol español.

"El FC Barcelona elevará queja formal a los organismos reguladores del fútbol a fin de evitar nuevas situaciones que vayan en detrimento de los grandes protagonistas del mundo del fútbol, que son los futbolistas", señaló el club blaugrana en un comunicado. Además, la entidad recuerda que han expresado "en varias ocasiones" en lo que va de campaña su "disconformidad" con los criterios marcados en cuanto a la determinación de los horarios en el campeonato liguero.

"Consideramos, como expresó ayer públicamente nuestro entrenador Hansi Flick, al que apoyamos plenamente en unas manifestaciones que compartimos plenamente, que los organismos competentes del fútbol español deberían ser más cuidadosos con aquellos equipos que, como el nuestro, participan en todas las competiciones oficiales en el tramo final de la temporada", apuntó el club.

En este sentido, añaden que esta problemática es una "cuestión que viene de lejos". "Sin poner en duda la dificultad de estructurar un calendario tan rebosante de partidos, el FC Barcelona seguirá defendiendo sus intereses ante los organismos del fútbol estatales e internacionales a fin de que el calendario deportivo sea más coherente", argumentó el FC Barcelona.

"Llegamos tarde a las tres o las cuatro de la mañana, con los jugadores yéndose a dormir a las cinco. No queremos poner excusas, no nos vamos a quejar, pero esto pasa aquí, en otras Ligas protegen a los clubes cuando juegan Champions, sobre todo en semifinales, es increíble. Y nosotros no tenemos tiempo para poder descansar. ¿Por qué no podemos jugar a las 18.30? Denme un motivo, y me gustaría ver a este tipo que es el responsable. Para mí es una broma", criticó este viernes el alemán en rueda de prensa.

"Esta es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso. No nos presentaremos a un partido con menos de 72 horas de descanso", aseguró el entrenador del Real Madrid. El club blanco también es habitual en las quejas contra los horarios esta temporada.

El director de Tiempo de Juego ha valorado las quejas del Barcelona por los horarios y ha lanzado un mensaje a los clubes para que dejen de lamentarse y cambien las cosas de una vez: "Hace muy bien el Barça en quejarse porque hay cosas irracionales y esta semana le toca quejarse al Real Madrid. Para la final de la Copa del Rey, el Barça tiene un día más de descanso que el Real Madrid. Es de cajón poner a los dos el mismo día para que tengan el mismo descanso. Y esa es de LaLiga y no de la RFEF, que manda solo en la Copa. Yo si fuera Tebas pensaría que se me queja todo el mundo, son entrenadores de un prestigio mundial diciendo que le están reventando los caballos y así no pueden pedir que corran", ha analizado.

"Flipo con los directivos de cada uno de los equipos del fútbol español. Durante el año de lo que se queja la afición ellos se quejan, pero cuando llega la hora de tomar decisiones que es en el verano cuando se hace el calendario o se le da la potestad a LaLiga de que haga el sorteo del calendario, ahí no dicen nada. No dicen cuando se juegue esta competición europea tantas horas de descanso... No dicen ni pio. Es una cosa absurda y luego cuando se decide todo no hacen nada. Quejarse en público no vale. Hay que hacerlo en privado y no haciéndole una nota a LaLiga", ha criticado Paco González.

