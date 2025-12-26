El día de navidad
El paseo de Fernando Alonso y su pareja por Mónaco en un espectacular coche de 15 millones de euros
El vehículo es un Mercedes CLK GTR, un coche de coleccionista valorado entre 9 y 15 millones de euros y del que solo hay 26 unidades en el mundo.
Hace unos días se conocía que Fernando Alonso estaba esperando junto a su pareja, la periodista Melissa Jiménez, su primer hijo. Este viernes ambos vuelven a ser noticia después de la flamante aparición que han tenido durante esta Navidad en las calles de Mónaco, donde reside el piloto.
Y es que Fernando Alonso y Melissa fueron grabados paseando por Montecarlo, una de las ciudades más lujosas del planeta, en un fabuloso coche que está valorado en 15 millones de euros y que causó sensación entre los presentes. El vehículo es un Mercedes CLK GTR, un coche de coleccionista valorado entre 9 y 15 millones de euros. Solamente hay 26 unidades de un modelo creado en 1997 y que cuenta con un potente motor V12.
