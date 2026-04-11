La foto de Bordalás que ha desatado la locura en Uruguay con el entrenador del Getafe: "A este no hay que explicarle nada"

José Bordalás, técnico del Getafe, ha sido protagonista en los último días por un tema que va más allá de LaLiga. Una foto que tiene en su despacho se ha hecho viral en Uruguay, desatando una oleada de rumores que le sitúan como futuro seleccionador del país charrúa. El entrenador ha respondido a estas especulaciones surgidas a raíz de la icónica imagen.

El origen de la foto viral

Tal como se ha comentado en el programa 'Tiempo de Juego' de la COPE, la historia parte de una fotografía que Bordalás tiene en su despacho desde hace muchos años. En ella se ve a un grupo de niños uruguayos disputando un balón con una garra que el técnico considera representativa. Es la "imagen de la competitividad pura y dura", un valor que considera innegociable en sus equipos.

La admiración del técnico por el fútbol charrúa no es nueva. Bordalás siempre ha celebrado tener jugadores uruguayos en sus plantillas, como ha sido el caso de Damián Suárez, Mathías Olivera, Leandro Cabrera, Mauro Arambarri o el recién llegado Satriano. Él mismo dice que está "enamorado de ese gen uruguayo", lo que alimenta la idea de una posible conexión profesional.

Respeto por Bielsa y futuro abierto

Al ser preguntado directamente por este asunto, Bordalás ha mostrado un gran respeto por el actual seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, a quien ha calificado como un "tremendísimo entrenador". El técnico del Getafe ha asegurado que no piensa en ello, pero sí ha explicado su admiración por el país. Admira el mérito que tiene Uruguay, un país pequeño del que salen tantos jugadores y tan buenos.

La conexión parece evidente, y la opinión generalizada en el mundo del fútbol es que su estilo y la selección uruguaya "serían anillo y dedo". De hecho, uno de los comentarios más valorados en las redes sociales es que "a este no hay que explicarle lo que es el futbolista uruguayo". Su contrato finaliza este mismo año, pero la afición del Getafe espera que el mejor entrenador de su historia se quede en el Coliseum muchos más.