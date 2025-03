La sorpresa de Guille Uzquiano tras ver la alineación del Atlético de Madrid en Getafe: "Mandar un mensaje"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio descanso de inicio a Pablo Barrios y José María Giménez en el partido de este domingo contra el Getafe, en el que contaba de inicio con Julián Álvarez y Antoine Griezmann en la delantera. El conjunto rojiblanco salió en el Coliseum con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Javi Galán, en la defensa; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Rodrigo de Paul y Samuel Lino, en el centro del campo; y Julián Alvarez y Antoine Griezmann, en la delantera.

la lesión de lenglet

Sin embargo, los planes de Simeone se han visto perjudicados por la lesión de Clement Lenglet en el calentamiento. El francés ha sufrido unas molestias y ha dejado su lugar en el once a José María Giménez. El charrúa, apercibido de sanción al tener cuatro amarillas como Pablo Barrios y Julián Álvarez, iba a ser suplente pensando en la visita del Barcelona, actual líder, al Metropolitano del próximo domingo (21:00 horas).

Y es que la próxima semana no es nada fácil para los de Simeone. En apenas cuatro días el Atlético se va a jugar buena parte de sus opciones de la temporada. El miércoles recibe al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en busca de remontar el 2-1 de la ida en el Bernabéu. El domingo turno para el Barcelona.

La filosofía de simeone

Ante dos partidos de tanta magnitud parecía claro que Simeone, que solo tiene las bajas de Koke y Azpilicueta, optara por dar descanso a alguno de sus pesos pesados en Getafe; y más teniendo en cuenta que el equipo venía de visitar el Bernabéu. Sin embargo, el Cholo no lo ha hecho tanto como pensaba. Hombres menos habituales como Correa, Gallagher, Sorloth o Riquelme han empezado en el banquillo. Y es que parece claro que Simeone sigue llevando al máximo su partido a partido y poniendo solo la cabeza en el compromiso más reciente.

EFE Sorloth y Gallagher celebran un gol del equipo esta temporada

la opinión de Guille uzquiano

Guille Uzquiano, comentarista de Tiempo de Juego, ha puesto en valor el once que ha elegido Simeone para su visita a Getafe: "El Cholo demuestra que lo que le importa el partido a partido y no solo lo dice de palabra si no con la alineación. Si hoy empieza a rotar transmite al equipo que lo importante es la Champions y el partido con el Barcelona del fin de semana que viene.

Sin embargo, no habiendo jugado el Barça y teniendo el partido más complicado de los tres de arriba se toma muy en serio LaLiga y quiere mandar un mensaje tanto a los jugadores como a la afición de que esto es lo realmente importante, aunque en su cabeza puede ser que esté el derbi y el partido contra el Barcelona. Poner a un Julián apercibido y a todos los titulares es mandar el mensaje de que hay que ganar hoy por sencillo que parezca ya que los partidos ante el Getafe se le han dado muy bien ultimamente", afirmó Uzquiano.

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).