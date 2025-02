Siro López desvela un mensaje de WhatsApp de Ancelotti en el que habla de "robo" al Real Madrid: "Dice lo que piensa"

En una revelación sorprendente que ha dejado a muchos aficionados del fútbol y seguidores del Real Madrid con la boca abierta, Siro López, tertuliano de Tiempo de Juego, ha desvelado un mensaje de WhatsApp que Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habría enviado a un periodista, en el que se queja abiertamente del arbitraje y habla de un “robo” al club blanco. En una conversación en El Tertulión, López detalló cómo el técnico italiano, aparentemente, no esconde sus opiniones más contundentes sobre los arbitrajes que afectan a su equipo.

El mensaje en cuestión no tiene relación con el partido contra Osasuna, sino con un incidente ocurrido durante la visita del Real Madrid al Espanyol en la temporada anterior. Según la transcripción del audio, Siro López señala que Ancelotti, al igual que en su habitual comportamiento durante las ruedas de prensa, no se muestra tan comedido fuera de ellas: "Aquí parece que Ancelotti escribe al dictado. O sea, es que Ancelotti, la declaración es que hace... Es porque lo piensa. O sea, lo que pasa es que hay cosas que no dice... Cosas que no dice en las ruedas de prensa", aseguraba López en El Tertulión.

Este mensaje, que según el periodista muestra las verdaderas opiniones del técnico, muestra un lado más directo y menos diplomático de Ancelotti. El entrenador italiano, según López, habla de un “robo” al Real Madrid en ese partido contra el Espanyol, aunque, como él mismo puntualiza, es algo que no ha podido demostrar aún: "Habla de robo al Real Madrid, pero no en este partido. Lo dice el día del Espanyol. Pero que es algo que tiene que probar", explicó López, sugiriendo que el técnico tiene serias dudas sobre el arbitraje en ese encuentro, aunque no tiene las pruebas suficientes para hacer una denuncia formal.

EFE Carlo Ancelotti habla en la rueda de prensa previa a la visita a Pamplona.

El mensaje que Siro López ha revelado deja claro que, a pesar de que Ancelotti ha sido conocido por sus declaraciones comedidas en ruedas de prensa, es un hombre que no tiene miedo a expresar lo que realmente piensa cuando no está frente a los micrófonos.

Siro López desvela un mensaje de WhatsApp de Ancelotti

Según López, el comportamiento del entrenador italiano con los árbitros está muy marcado por el Real Madrid y su lealtad al club: “Lo que parece es que Ancelotti habla porque es muy del club. Y porque dice lo que le marcan desde las altas instancias”.

Por su parte, Gonzalo Miró, otro de los tertulianos del programa, matizó que todos los equipos sufren arbitrajes que consideran injustos, pero que no todos tienen la misma predisposición para quejarse de la misma forma: "Seguro que lo piensa. Pero es que yo no creo que haya ninguno de los equipos que se esté quejando de los árbitros sin creerlo de verdad", comentó Miró, defendiendo que las quejas, aunque puedan sonar a veces exageradas, provienen de una creencia genuina en que los árbitros se equivocan.

La revelación de este mensaje de WhatsApp ha dado mucho que hablar entre los aficionados del Real Madrid, que por un lado ven cómo su entrenador sigue luchando por defender los intereses del club, pero por otro, surgen dudas sobre cómo se gestionan internamente las críticas al arbitraje. La situación abre un debate sobre la postura de Ancelotti y el Real Madrid en relación con los arbitrajes, especialmente en partidos que han estado marcados por polémicas decisiones arbitrales.

EFE Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

De momento, la queja de Ancelotti sobre el "robo" en el partido contra el Espanyol se queda como una opinión personal que, aunque fuerte, aún carece de los elementos que la validen como una acusación formal. Sin embargo, la revelación de Siro López demuestra una vez más que, en el mundo del fútbol, las opiniones y las tensiones sobre los arbitrajes están siempre a flor de piel, tanto dentro como fuera de los campos. Y lo que es más interesante, parece que Ancelotti, a pesar de su imagen calmada y serena ante los medios, no tiene miedo de manifestar lo que piensa cuando las cámaras se apagan.