Santi Cañizares se acuerda de Hansi Flick durante el Mundial de Clubes: "El más contento"

El Mundial de Clubes arrancó el pasado domingo y como toda competición nueva tiene a sus partidarios y también a sus detractores. El torneo comenzó con el empate sin goles entre al Al Ahly y el Inter de Miami y, desde entonces, los equipos han ofrecido un gran espectáculo. El Bayern Múnich endosó 10 goles al Auckland City, el PSG goleó al Atlético de Madrid y quizás lo más sorprendente, hasta el momento, hayan sido los tropiezos de Oporto, Benfica y Borussia Dortmund.

JAVIER TEBAS CARGA CONTRA EL MUNDIAL DE CLUBES

El presidente de LaLiga volvió a mostrarse contrario al Mundial de Clubes este miércoles durante su participación en el Sports Summit Madrid. "Se está realizando incumpliendo la sentencia de la Superliga, sin una forma de reglamentar este tipo de torneos de acuerdo con los actores que intervenimos. Hay muchos jugadores saturados en su preparación física y de resistencia", aseguraba Javier Tebas.

Y añadía: "En Europa hay 60.000 jugadores profesionales y con estas competiciones se está rompiendo el ecosistema del resto del fútbol. Si el Real Madrid o el Atlético llegan lejos tenemos un problema porque habrá que suspender sus partidos".

El presidente de la Liga no se quedaba ahí y también criticaba los premios que podrían recibir los equipos españoles. "Si llegan a semifinales podrán tener cien millones de euros. Unos premios astronómicos, que el resto de los clubes no tendrán", explicaba.

Y para finalizar, Tebas decía: "Todo eso distorsiona tu propia competición. El otro día escuché que la FIFA está buscando en reducir los equipos en la Liga y no nos pueden obligar a hacerlo".

LA CRÍTICA DE SANTI CAÑIZARES AL MUNDIAL DE CLUBES

Durante Tiempo de Juego Paco González, Manolo Sanchís, Poli Rincón y Santi Cañizares dieron su puntos de vista sobre el Mundial de Clubes, que este miércoles encaraba su cuarto día de competición y que tenía como gran atracción los debuts de Manchester City y Real Madrid.

"Esto es un Mundial y es algo lógico. Lo que no es lógico es la Liga de las Naciones o la Conference League. Todo ocupa días de calendario y si hay que recuperar un partido en Liga y el Betis, por ejemplo, está en cuartos de la Conference League, pues es una semana menos de calendario", eran las palabras de Paco González en defensa del tornero.

Manolo Sanchís, por su parte, se mostraba de acuerdo con la opinión del director de Tiempo de Juego. Mientras que Santi Cañizares era contrario a las palabras de Paco González. "La Conference no influye aquí, es un torneo para equipos que no suelen jugar en Europa y es una competición maravillosa", argumentaba el exfutbolsta.

Y agregaba: "No digo que no me guste el Mundial de Clubes. Digo que es el momento para que los jugadores estén descansando y jugando, ahora están hipotecando la próxima temporada. Por eso, ahora mismo el tío más contento del mundo es Hansi Flick. Porque mientras sus rivales están jugando, los futbolistas del Barcelona están descansando".

Para finalizar, Paco González comparaba el Mundial del próximo año con este Mundial de Clubes. "¿Y el año que viene cuando se juegue el Mundial qué pasará? Es lo mismo, también terminará a mediados de julio. Y el problema será el mismo, los jugadores tendrán que irse de vacaciones y la Liga volverá a empezar el 15 de agosto. ¿Por qué tiene que empezar la Liga el 15 de agosto?", sentenciaba.

