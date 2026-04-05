La 'rajada' del entrenador del Racing contra el arbitraje después de caer 6-2 en Andorra: "Llevamos mucho tiempo viviendo situaciones que son de estudio"

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha estallado en la rueda de prensa posterior a la dura derrota de su equipo por 6-2 ante el Andorra. Pese a que el Racing comenzó ganando por 0-2, el conjunto cántabro se vio superado y el técnico no ha dudado en señalar la actuación arbitral, aunque asumiendo la mala segunda parte de los suyos.

Sobre el partido, el entrenador ha reconocido que el equipo no fue capaz de mantener "ni el ritmo ni la intensidad". José Alberto ha admitido que su propuesta "asume riesgos, pero no como para encajar seis goles". Según el técnico, el equipo perdió la confianza a partir de la acción del penalti y, tras la expulsión, "ya ha sido todo mucho más complicado".

Dura crítica a la actuación arbitral

Pese a que ha querido dejar claro que no quería "excusar absolutamente nada", José Alberto ha centrado sus críticas en el colegiado. Ha denunciado dos cosas que "no se pueden pasar por alto": La "disparidad en el criterio, en absolutamente todo lo que ha pasado en el partido, desde el minuto 0" y, en segundo lugar, "la falta de respeto hacia mi equipo y hacia nuestro club".

El punto más polémico para el técnico ha sido el tiempo de añadido. "¿Qué sentido común hay si un equipo pierde 6-2 y estás con 10 jugadores para dar 9 minutos de añadido, alargar el sufrimiento?", se ha preguntado. Ha recordado conversaciones con los exárbitros Mejuto González y Díaz Vega, quienes le decían que en el arbitraje debe imperar "el sentido común".

Visiblemente molesto, el entrenador del Racing ha sentenciado con una dura afirmación. "No pongo ninguna excusa ni disculpa, pero llevamos mucho tiempo viviendo situaciones que que, de verdad, son para para estudio", ha declarado. Al final del encuentro, el técnico ha intentado pedirle explicaciones al colegiado, pero sin éxito: "Ninguna, no se puede hablar con ellos".