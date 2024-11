La reacción de Paco González a la rajada de Florentino Pérez sobre el Balón de Oro: "Ha derrapado"

Florentino Pérez compareció en la junta General de Socios para explicar algunos de los temas que envuelven al club. De hecho, dijo que es “muy difícil de explicar” que ningún jugador de su equipo ganase el Balón de Oro en un proceso en el que ocurrieron “cosas sorprendentes”, apuntando a la entrada de la UEFA y un cambio de criterios que propiciaron que el conjunto blanco no acudiera a la gala.

“Rodri se merecía un Balón de Oro, pero no este año. Este año, el Balón de Oro debería recaer en un jugador del Real Madrid. Se aplique el criterio que se aplique. Ya fuera Vinícius, como el clamor de la afición mundial apuntaba; o a nuestro capitán, Dani Carvajal, si se le diera un peso adicional relevante por la Eurocopa; e incluso a Jude Bellingham. Es muy difícil explicar que no lo ganara un jugador del Real Madrid. Han ocurrido cosas sorprendentes”, explicó el presidente del Real Madrid.

Durante la retransmisión de 'Tiempo de Juego', Paco González, director del programa, plateó que “parece que aquí se le ha ido un poco la pinza, porque ha mezclado que por primera vez la UEFA estaba como organizadora del Balón de Oro, que se ha cambiado el sistema de votación, que se ha ampliado de cinco a diez los futbolistas votados la cantidad de votos o de puntos que daba cada uno de los periodistas si eran seis ahora son 15 y, además, mezclado la India con Uganda y Namibia”

Después de esta reflexión, Arancha Rodríguez explicó que, tal y como se había avanzado en COPE, el Real Madrid no tenía ningún problema con Rodri Hernández. A pesar de esto, aseguró que “se ha hecho un poco el lío porque en las normas del Balón de Oro de la UEFA y de France Football especificaba que los que votaban este año eran los 100 periodistas de los 100 países primeros clasificados en el ranking FIFA. Es una elección de ellos y ahí estaba Uganda y no estaba la India”.

EFE Florentino Pérez, durante su intervención en la Asamblea del Real Madrid.

“Florentino ha sustituido el ranking FIFA por la población de los países”, terminó de aclarar Miguel Ángel Díaz.

A pesar de que Paco González reconoció no saber cómo se elige a esos periodistas que son los encargados de votar, aseguró que pone la mano en el fuego con “el gusto futbolístico de Alfredo Relaño”. Por eso, cree que Florentino “ha derrapado” y que él pensaba que ”iba a decir lo que de verdad ocurrió que 'no fuimos porque nos engañaron nos habían dicho que ahora vamos y habíamos traído a 50 personas no sé cuántas de Brasil para que acompañará a Vinicius está en el avión preparado y nos llama el sitio y nos dice oye que lo gana Rodri'”

