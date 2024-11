Florentino Pérez: "Si no hubieran votado los periodistas de Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius sería Balón de Oro"

El presidente del Real Madrid ha cargado duramente contra la UEFA por la decisión de otorgar el Balón de Oro a Rodri y no a un jugador del club. Florentino Pérez ha iniciado su alegato afirmando que el futbolista español merecía "sin duda un Balón de Oro, pero no este", que debía haber sido para Vinicius. A ello añadía que Bellingham o Carvajal habían hecho más méritos que el centrocampista del Manchester City.

Para defender su tesis ha asegurado que se había cambiado el sistema de votaciones haciendo que este año se votara a 10 futbolistas en lugar de los 5 habituales y que se habían introducido como jurados a algunos países muy pequeños y sin tradición: "Si no hubieran votado los periodistas de Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius sería Balón de Oro. Estos países no le dieron ningún voto a Vinicius. ¡Ni uno! El finlandés, al menos, ha dimitido. Y ha dicho que no volverá a formar parte del jurado. Mira, te lo agradezco".

El caso es que este año votaba un periodista de cada uno de los 100 primeros países del ránking FIFA. Por eso, aparecían jurados de países de menos de 1 millón de habitantes, como ha criticado Florentino Pérez, y no de algunos de más de 500 millones como la India.