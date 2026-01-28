La polémica por el penalti pitado a favor del Barça ante el Copenhague: "Es el mismo que le hizo Lamine Yamal a Vinicius"

La remontada del FC Barcelona ante el Copenhague ha quedado marcada por la polémica arbitral. Un penalti dudoso en la segunda parte, que supuso el tercer gol azulgrana transformado por Raphinha, ha encendido el debate. El equipo culé consiguió darle la vuelta al marcador tras haberse ido perdiendo al descanso, pero la jugada clave sigue generando controversia.

Debate en 'Tiempo de Juego'

El debate se trasladó durante la retransmisión del encuentro en 'Tiempo de Juego', donde Paco González expresó sus dudas sobre la jugada.

Para el periodista, fue "muy poco penalti". Paco argumentó que, aunque el defensor molesta al atacante, la acción es "casi sin querer", ya que el jugador "se está girando".

Imagen del penalti sobre Lewandowski en el Barça-Copenhague

Según Pedro Martín, especialista arbitral "ha metido el pie buscando, precisamente, eso, que no rematara", pero consideró que el toque fue muy leve.

Además, el propio Pedro Martín recordó un precedente que añade más leña al fuego. Mencionó una jugada similar de Vinicius en un Clásico, donde el jugador "mete el pie para que no remate el jugador del Madrid". En aquella ocasión, según Pedro, "el Comité Técnico Español de Árbitros dijo que no era penalti", lo que evidencia una aparente contradicción de criterios que aviva la discusión entre los aficionados.

Imagen de la acción de Lamine Yamal con Vinicius en el Real Madrid- FC Barcelona

El VAR confirmó la decisión del colegiado y la pena máxima subió al marcador, sellando la remontada y la victoria del Barça para clasificarse al 'top-8'.