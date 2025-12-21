Javi Poves cierra el 2025 con la rajada del año: "Me caerán entre 100 y 150 partidos de sanción"

No está siendo la mejor temporada para el Moscardó de Javi Poves. El equipo del polémico presidente perdió 1-5 contra el CD Quintanar del Rey y cerrará el año en los puestos de descenso del Grupo V de Segunda Federación. Dejo patente su enfado con la situación en una de las ruedas de prensa más extrañas de la temporada, en la que cargó duramente contra el estamento arbitral.

"Quien ha parecido es el árbitro, ese es el que ha parecido, el número uno, el fenómeno. Insisto, no quiero decir que este trío arbitral tenga relaciones con apuestas deportivas ni nada de eso. Pero a mí me da que pensar, te lo digo de verdad, que es absolutamente repugnante. Yo me voy a alejar del fútbol, ya lo voy a avisar, ya lo voy a avisar, lo aviso desde aquí, me voy a alejar del fútbol".

"No estoy diciendo que lo haga aposta, insisto. Esto quiero que se quede claro, por posibles denuncias y todo esto. Yo no estoy poniendo en duda que lo hagan sin querer. Yo pongo en duda que pueda haber relaciones con apuestas deportivas. Es legítimo, no estoy diciendo que apuesten, estoy diciendo que tengo dudas. Hay cosas que son demasiado cantosas. Es que los árbitros tienen un problema y es que se piensan que somos tontos. Habrá que ir destapando mierda, porque aquí hay mierda por un tubo. Pero por un tubo. ¿Cuántos decís? Entre 100 y 150 partidos de sanción y no sé qué, no sé cuántos. Que les den por el culo a todos. A todos".