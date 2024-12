Pedro Martín avisa del fallo de Hernández Hernández al pitar el penalti en el Real Madrid - Getafe: "Lo lógico"

El Real Madrid se ha enfrentado este domingo al Getafe después de perder en Anfield. El partido lo dominó el Real Madrid de principio a fin.

El primer gol del Real Madrid llegó de la mano de Bellingham por un penalti. Nyom agarró en varias ocasiones a Rüdiger y finalmente el árbitro terminó pitando la pena máxima en el minuto 30.

EFE Asencio y Álvaro Rodriguez

La jugada se narró en 'Tiempo de Juego' y Manolo Lama, narrador del partido, admitió “que no tenía ninguna duda de que iba a terminar pitando penalti”. Además, de afirmar que el lateral tenía que ser amonestado con una “amarilla”.

Ante esto Pedro Martín, experto arbitral, aclaró que “si ha pitado penalti por un agarrón lo lógico es que saque amarilla, pero ya tiene una. Digamos que no quiere hacer el pastel con todos los ingredientes”.

Lama continuó explicando qué es lo que pasó en la jugada: “Había agarrado desde el primer minuto y, además, el árbitro se pone detrás de él para avisarle. Es un agarrón no hay que darle más vueltas. No es brutal, pero le pone la mano para que no progrese”.

Hay que destacar que a principio de temporada se avisó a los jugadores y a los equipos que este tipo de jugadas iban a ser sancionadas. Algo sobre lo que Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, hizo hincapié: “No se han pitado ni la mitad de los agarrones que hay”.

El penalti fue revisado pero no por la polémica, sino comprobaron que el balón estuviera en movimiento mientras se estaba cometiendo la infracción.

Tras el descanso, el autor del gol, el jugador inglés, Jude Bellingham, fue sustituido al descanso del partido contra el Getafe, en el que marcó de penalti y dio una asistencia, al sentir mareos después de un golpe con el portero del equipo rival, David Soria.

EFE Gol de Mbappé ante el Getafe

La acción se produjo en el minuto 26 de encuentro y el centrocampista parecía recuperado, pero al llegar al vestuario reportó mareos al cuerpo médico y no saltó al terreno de juego en la segunda mitad. El lugar de Bellingham lo ocupó el turco Arda Güler.

Con la victoria 2-0 del Real Madrid ante el Getafe, el conjunto blanco se sitúa a un solo punto del liderato del Barcelona, con un partido menos disputado. Los de Ancelotti han aprovechado los últimos malos resultados del Barça, que en los últimos tres partidos de Liga solo ha logrado un punto tras perder ante la Real Sociedad y Las Palmas, y lograr solo un empate ante el Celta.

