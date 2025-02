Paco González elogia las sorprendentes palabras de Simeone sobre las manos de Javi Galán en el Valencia-Atlético: "Atención, esto es noticia"

El Atlético de Madrid derrotó (0-3) este sábado al Valencia en la jornada 25 de LaLiga en Primera División gracias a una gran primera parte, con pegada y conexión de lujo entre Antoine Griezmann y Julián Álvarez, a la carga de nuevo por el liderato a pesar del intento de reacción 'che' en el segundo tiempo en Mestalla.

Los de Diego Pablo Simeone encaminaron los tres puntos con un primer tiempo de nota alta, con las ideas claras y una tarde inspirada en sus dos mejores hombres. 'La Araña' sentenció el choque con un doblete en los primeros minutos, y el argentino Ángel Correa completó la victoria en los instantes finales.

Dentro de unas semanas marcadas por las polémicas arbitrales y la tensión en todo lo referente a este estamento, este partido de Mestalla fue muy tranquilo en cuanto a polémicas se refiere, pero en los primeros minutos de la segunda parte el Valencia reclamó un penalti por mano de Javi Galán después de un remate de cabeza de Umar Sadiq. El colegiado del partido Busquets Ferrer detuvo el choque unos instantes, pero no señaló los once metros después de que el VAR -donde estaba al cargo Iglesias Villanueva - comprobase la posible infracción.

Mano de Javi Galán, que finalmente no fue pitada

El Valencia mostró su disconformidad durante el partido ante el Atlético de Madrid por esa acción al entender que se produjo una mano del defensa rojiblanco y que debió ser sancionada.

"Nosotros respetamos a los árbitros, pero esto es penalti", señaló en un mensaje en redes sociales, acompañado de un vídeo de la acción.

El post del Valencia en contra del arbitraje del Valencia-Atlético

Al concluir el encuentro, en la rueda de prensa postpartido, el entrenador argentino Diego Pablo Simeone sorprendió sobre su opinión sobre esta polémica. Así introducía el director y presentador de Tiempo de Juego Paco González estas declaraciones: "Atención, esto es noticia. Un entrenador reconoce que el árbitro se ha equivocado a favor. El Cholo Simeone, hermano de opinión de Gonzalo Miró, sí cree que fue penalti la mano de Galán".

Las palabras de Simeone fueron las siguientes: "Recién me mostraron la imagen del penal, la misma jugada de la Eurocopa, la mano esa que está muerta ahí abajo, le pegan la mano. Yo no entiendo nada, qué quieren que les diga. Sinceramente, en la Eurocopa era penal. Cucurella dijo, me quería morir, me quería cortar la mano, pero dicen que la mano estaba muerta abajo, pero a la pelota le pegan la mano".

"Ojalá que sea más claro siempre para todos porque es poco entendible esa situación. Un día va a ser penal, otro día no, y bueno, ojalá que podamos siempre manejar la misma línea con todos los equipos", concluyó.

Paco González elogió las palabras del argentino al escucharlas antes de que comenzara el partido entre Las Palmas y el Barcelona: "Es extraordinario que un entrenador reconozca un fallo a favor. Primero es extraordinario. Segundo, es un reflejo de lo que pasa ahora mismo con muchas jugadas de pisotones, de manos, de no sé qué, de lo de cuánto. Porque es verdad que cita la mano de Cucurella en aquel España-Alemania que el árbitro entendió que era posición natural y no pitó".

Mano de Cucurella ante Alemania

"Parece a los del fútbol de toda la vida, pero que luego le cayó una bronca a ese árbitro y dijo, no, no, no, esas, las que van a la puerta hay que pitarlas. Hoy iba a puerta, estaba incluso más pegada que la de Cucurella, pero bueno, también estaba un pelín despegada. Gonzalo ha dicho, para mí penalti, tienes que pitar todas las que vayan a puerta, todas. Y ahora el Cholo también, además es que se muestra un poco desconcertado, está diciendo, es que no, yo qué sé, no, no sé".

