Dubasin mete al Sporting en la lucha por el playoff y deja en descenso al Leganés

El Sporting de Gijón, con un gol cerca del final de Jonathan Dubasin 'El pingüino', sumó un triunfo importante en Butarque ante el Leganés en un enfrentamiento que apuntaba a empate después de que unos y otros no hicieran demasiados méritos para ganar en una fría tarde en la localidad madrileña.

Llegaba el cuadro asturiano con la eliminación en la Copa del Rey a sus espaldas pero arropado por dos triunfos ligueros consecutivos que le habían situado en la parte noble de la tabla. Hasta tal punto que ganar les permitía acabar el duelo en puestos de promoción de ascenso. Todo ello ante el peor local de la categoría, un conjunto blanquiazul que ha mejorado ligeramente su imagen con Igor Oca en el banquillo, pero que necesita mucho más para no pasar apuros a final de campaña.

La salvación sería un alivio para el Lega en un curso complicado, alejado del objetivo del ascenso que se le exigía después de descender la campaña anterior con Borja Jiménez en el banquillo. El técnico sportinguista volvió a la que fue su casa y la grada coreó su nombre en el minuto 25 mientras desplegaba una pancarta recordándole que siempre será parte de la historia de la entidad.

Poco antes su equipo había estado muy cerca de adelantarse, pues en el minuto 20 el central Erik Curbelo cabeceó un saque de esquina que obligó a intervenir abajo a Juan Soriano. Una ocasión clara como lo fue la que tuvo en el otro área el anfitrión también con un cabezazo, este de Diego García a bocajarro desde el borde del área pequeña, que desvió exhibiendo reflejos Rubén Yáñez.

Hubo dos más peligrosas, una por bando, un remate en carrera de Juan Otero ante el que reaccionó bien el arquero y un disparo lejano de Roberto López detenido en dos tiempos. Ninguna entró y el resultado al descanso reflejó la igualdad entre ambos conjuntos con un Leganés, eso sí, con mayor posesión.

La segunda mitad, como la primera, siguió alimentándose en ataque de acciones aisladas, la más madrugadora un centro desde la línea de fondo de César Gelabert que desvió Diawara hacia su propia portería, marchándose fuera por poco. Fue un comienzo prometedor que nada tuvo que ver con lo que vino después, veinticinco minutos plomizos y perfectamente prescindibles.

En esa dinámica, olía a empate a cero. Pero en los instantes finales volvió a animarse todo. La tuvo el Leganés, que a punto estuvo de encontrar premio en una pared en el costado diestro entre Luis Henriques de Barros 'Duk' y Lalo Aguilar que dejó solo al segundo, pero su disparo final se fue alto por poco.

Perdonó ahí y quien no lo hizo fue el Sporting cuando Gaspar Campos, con una buena asistencia a espaldas de una defensa desmontada, encontró a Dubasin'. Notable fue el pase y sobresaliente el control del ariete, que con él se fabrico medio gol y con un tiro raso el restante. Una diana que valió punto y medio, porque lo que faltaba hasta los tres lo sumó Curbelo sacando de cabeza bajo palos un gol cantado casi sobre la bocina.