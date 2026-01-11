Paco González, director de Tiempo de Juego: "La acción de Asencio con Pedri no me da para roja, pero es una amarillona muy grande"

En el minuto 56 de la final de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid se produjo una de las jugadas polémicas del encuentro.

Asencio derribó a Pedri en el medio del campo y los jugadores blaugranas pidieron la roja para el central madridista, pero el colegiado Munuera Montero solo le sacó la tarjeta amarilla.

Esta jugada además provocó diferentes enfrentamientos entre los jugadores de ambos equipos. Por un lado, momentos de tensión entre Raphinha y Valverde y Eric García también le recriminó a Asencio esa falta.

Durante la retransmisión de la final en Tiempo de Juego, el especialista arbitral Pedro Martín estaba de acuerdo con la amonestación sobre Asencio y el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, realizaba el siguiente análisis de la acción: "Es amarilla oscura"

Para Paco González, esa jugada no le da para roja "porque es patada Bota contra bota en el aire y es verdad que no es su último defensor ni nada de eso, pero es una amarillona muy grande".

descuento primera parte

El colegiado Munuera Montero fue también la diana de las críticas por el añadido de la primera parte. Añadió 3 minutos y el encuentro se fue hasta el 51'

En ese tramo final llegaron los tantos de Vinicius (45+2'), Lewandowski (45+4') y Gonzalo (45+6'). Pedro Martín, en su análisis al término de la primera mitad, apoyaba la idea de haber acabado en el minuto 48 a pesar de que antes se hubiera producido el gol de Vinicius.

no amonestación a carreras

En la primera parte, los jugadores del Barcelona pidieron la amarilla a Carreras por un pisotón sobre Lamine Yamal. En esa acción no vio ninguna amonestación.

Pisotón de Carreras sobre Lamine Yamal en el Barcelona-Real Madrid

El lateral ferrolano sin embargo sí que vio la tarjeta amarilla en el minuto 82 al detener al propio Lamine en una contra.