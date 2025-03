Paco González descubre al nuevo Zubimendi de la Real Sociedad: "¿Es grandote?"

La Real Sociedad es un equipo que siempre se ha caracterizado por un estilo de fútbol atrevido y de toque. Un sistema en el que es fundamental la figura del pivote, posición en la que en los últimos años han sido claves futbolistas como Asier Illarramendi y Martin Zubimendi. Un Zubimendi que podría seguir los pasos de su predecesor y acabar firmando por el Real Madrid.

Y es que según informó Marco Antonio Sande el pasado 25 de marzo, cada vez está más cerca del conjunto blanco. El centrocampista de la Real Sociedad, ya estuvo cerca de salir al Liverpool el pasado verano, pero decidió quedarse en San Sebastián sin mejora de contrato. A pesar de eso, su agente está escuchando ofertas, pero todo parece que Florentino Pérez, presidente del club blanco, tiene la operación bien encaminada.

Ahora mismo Zubimendi es una pieza clave y totalmente indiscutible en el equipo txuri urdin, pero para poder consolidarse en la Selección Española necesita estar en la élite absoluta, algo que sí que le daría estar en las filas del Real Madrid. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que Rodri está lesionado, el jugador del Manchester City y reciente Balón de Oro es el titular de Luis de la Fuente

En cuanto al precio, Zubimendi tiene una cláusula de 60 millones de euros, una cifra que no debería ser un obstáculo para el Real Madrid. Además, a esto hay que añadirle la posible llegada de Xabi Alonso, con quien encajaría perfectamente a nivel táctico. En este momento la decisión es del jugador, que tiene contrato hasta 2026, y como ha informado Marco Antonio Sande, en El Partidazo de COPE, para que finalmente termine saliendo de la Real Sociedad, la oferta tiene que ser totalmente irrechazable.

El sustituto de Zubimendi

Si como todo parece el internacional acaba saliendo, en Zubieta ya tienen listo a su sustituto. Se trata de Jon Gorrotxategi, pieza clave en un Mirandés que es segundo en Segunda. Y es que sin Gorrotxa a los mandos en el centro del campo es imposible entender el éxito de los jabatos. Suma 32 partidos en Liga, todos como titular, y ha anotado 4 goles. Canterano donostiarra tras pasar por el equipo C y el B a sus 22 años es uno de los mejores futbolistas de la categoría tras ser cedido al conjunto burgalés.

CD Mirandés Jon Gorrotxategi, en su presentación con el CD Mirandés.

La opinión de Tiempo de Juego

“Me está diciendo Miguel Aguilar que tenéis un Zubimendi en el Mirandés”, afirmaba Paco González que no conocía al futbolista de Eibar. “Es de los cinco mejores de la categoría este año seguro”, apuntaba al instante Petón sobre el centrocampista. “¿Es grandote?” preguntaba el director de Tiempo de Juego al que le especificaban que no: “Es bajito, puede jugar también de central, pero pivote defensivo es su mejor posición”, le contaba Miguel Aguilar.

“Es rápido, pero no tan rápido como Zubimendi, pero es que no sabes cómo juega. No pierde un balón, llega a la portería contraria, tiene criterio, da pausa… Un pedazo de jugador”, añadía Petón. Marco Antonio Sande se sumaba al debate y especificaba que “tiene más movilidad que Zubimendi, pero quizá le falta ser más táctico”.

EFE El centrocampista del Mirandés celebra un gol con la camiseta del conjunto jabato.

