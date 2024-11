La oportunidad de mercado del Real Madrid que Paco González no termina de ver clara: "El otro día..."

Tras las dudas que hay en el Real Madrid por las dos derrotas en Champions y la contundente goleada en el Santiago Bernabéu por parte del Barcelona (0-4), en 'Tiempo de Juego' Paco González, director del programa, hizo una pregunta a los colaboradores del programa para intentar recuperar la banda izquierda: “¿Recuperarías a Miguel Gutiérrez para el Real Madrid?”, refiriéndose al lateral izquierdo del Girona, que actualmente está valorado en ocho millones de euros.

Pero González añadió dos valoraciones más a esa pregunta: “Una, que Madrid tiene dos laterales izquierdos, para esta temporada y, dos, que antes de decir sí rotundamente veáis el partido de Miguel el otro día en Eindhoven”.

“Sus golpeos, o sea, me encanta Miguel, los corners como lo sacó, que llegaban botando a la área pequeña. Yo creo que en el Girona pasa desapercibido, porque está haciendo unos campañones, pero en el Bernabéu habría riqui-riqui o run-run”, continuó diciendo el director y presentador de 'Tiempo de Juego'.

Polí Rincón, exjugador del Real Madrid y colaborador de COPE, aseguró que él “no los pagaría” porque “no juega del lateral izquierdo, creo que no es el futbolista para donde tienes que ponerle como juega en el Girona vaya a desarrollar esa faceta o esas posiciones que ocupa”

En la misma línea está Fernando Morientes, también exfutbolista, que fue muy contundente con la respuesta: “Yo rotundamente no”. “Creo que la confección de la plantilla tiene dos laterales izquierdos y esos están sanos. Creo que el déficit están en otras posiciones y sería conveniente buscar lateral derecho, central o un centrocampista creador”, continuó diciendo Morientes.

La razón que da es que tiene en la parte izquierda “dos laterales totalmente sanos y fueron por los que se apostaron a principio de temporada. Me parecería totalmente ilógico que a día de hoy se pusiera por un jugador que sí que es muy bueno, que a mí me parece un jugador extraordinario”.

Por su parte, Guille Uzquiano cree que “cada vez asume más protagonismo en ataque, pero creo que es muy distinto jugar en el Girona o en el Rayo como Fran García y en el Madrid”.

Uzquiano no está de acuerdo ni con Rincón ni con Morientes y él sí que que compraría a Miguel Gutiérrez, “pero para hacer negocio” porque “compras por ocho, igual en verano, dejándolo cedido en el Girona hasta final de temporada, lo vendes por 30”.

