Mateu Lahoz explica por qué la jugada polémica entre Pedri y Tchouaméni está bien arbitrada: "No hace nada"

El Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona es uno de los encuentros más esperados en el mundo del fútbol, y siempre trae consigo jugadas polémicas que generan debate entre aficionados y expertos. En este contexto, el árbitro Mateu Lahoz se pronunció sobre una de estas acciones, específicamente la jugada entre Pedri y Tchouaméni, que dejó a muchos en la afición culé indignados.

Durante la primera parte del encuentro, el jugador del Barcelona, Pedri, cayó al suelo tras un contacto con el mediocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. La acción ocurrió en un momento crítico, cuando el Real Madrid jugaba a la contra una acción que terminó Vinicius fallando una ocasión clarísima.

La imagen de Pedri en el suelo provocó la reacción inmediata de los aficionados y jugadores del equipo catalán, quienes exigieron la intervención del VAR y un posible castigo para Tchouaméni, sobre todo cuando la repetición mostraba que Tchouaméni contactaba con la plancha sobre el tobillo de Pedri, doblándolo.

EFE MADRID, 26/10/2024.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. durante el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el FC Barcelona, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

En Tiempo de Juego, Mateu Lahoz aclaró que, tras revisar la acción, consideraba que la decisión tomada en el campo era la correcta. Afirmó que, aunque Tchouaméni pisa el tobillo de Pedri, la acción no fue intencionada ni violenta. Según Lahoz, el jugador del Real Madrid había tocado el balón antes de que se produjera el contacto con Pedri, lo que implica que su intención no era hacer daño. "No hace nada" violento después de tocar el balón, explicó Lahoz.

Mateu Lahoz explica

La interpretación de Lahoz se basa en el principio de que no toda falta es penalizable con tarjeta, especialmente si la acción no fue premeditada y se da en el transcurso del juego. Esto es fundamental en el arbitraje, donde la intención y el contexto de la jugada juegan un papel crucial en la toma de decisiones.

El hecho de que una jugada similar hubiera llevado a la expulsión de un jugador en otro partido, Oyarzabal en un Real Sociedad - Celta como remarcó Pedro Martín no pasó desapercibido. Lahoz, consciente de que las decisiones arbitrales son objeto de críticas, subrayó que las circunstancias en cada jugada son únicas.

"No se puede aplicar el mismo criterio a todas las acciones, ya que cada una tiene su propio contexto", argumentó. Esta es una realidad con la que los árbitros deben lidiar constantemente, y que a menudo deja a los aficionados frustrados ante lo que perciben como inconsistencias.

EFE Vinicius encara a Fermín.

La controversia alrededor de la decisión de Lahoz refleja la pasión que despiertan estos partidos. Los aficionados del Barcelona, en particular, se sintieron perjudicados por la falta de sanción, mientras que los seguidores del Madrid defendieron la actuación de su jugador.

Pedri y Tchouaméni

La comunicación entre árbitros, jugadores y aficionados es crucial para minimizar la confusión durante el partido. Lahoz, al explicar su decisión públicamente, intenta aclarar el proceso de arbitraje y cómo se toman las decisiones en situaciones tensas. Aunque no todos estén de acuerdo con su juicio, el hecho de que un árbitro ofrezca su perspectiva ayuda a entender mejor las dinámicas del juego.

Las decisiones arbitrales, especialmente en momentos críticos, pueden influir en el curso del partido y en el ánimo de los aficionados. La acción entre Pedri y Tchouaméni, y la posterior explicación de Mateu Lahoz, nos recuerdan que el arbitraje es tanto una ciencia como un arte, donde la interpretación y el contexto son esenciales.