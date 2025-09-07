Óscar Pereiro detalla las sanciones para las personas detenidas en La Vuelta: "No es ninguna broma"

La decimoquinta etapa de la vuelta ciclista a España se saldó con Mads Pedersen como ganador de la misma. El ciclista danés del equipo Lidl-Trek controló todos los ataques de sus perseguidores más inmediatos y remató al sprint a sus compañeros de fuga una vez llegado al municipio gallego de Monforte de Lemos. Tras el descanso de mañana, la competición se reanudará con la 16ª etapa que empezará en Poio y terminará en Castro de Herville.

EFE Mads Pedersen celebra su victoria en La Vuelta

nuevo incidente en la carretera

Un día más, las protestas Pro Palestina han estado presentes en La Vuelta. En esta ocasión, un hombre saltó desde un arbusto y tiró al suelo a la vez tanto al español Javier Romo (Movistar) y el belga Edward Planckaert (Alpecin). Esto ocurrió a 56 km de meta y al parecer, el hombre estaba agazapado y cuando fue a saltar a la carretera se tropezó con la hierba y cayó al suelo.

Captura Javier Romo sufrió una caída por culpa de un manifestante pro Palestina

Después de sufrir la caída, Romo consiguió localizar al manifestante y fue por él corriendo sin que se produjeran mayores incidentes. Luego emprendió la marcha y se reincorporó a la escapada en la que se encontraba, aunque con una fuerte herida en el muslo. El hombre que provocó el incidente luego fue arrestado.

Esto no ha sido lo único ya que otro manifestante Pro Palestina fue detenido el espacio vallado de la línea de meta de Monforte de Lemos.

óscar pereiro y las sanciones de la vuelta

En Tiempo de Juego, Óscar Pereiro habló con Paco González y el resto del equipo sobre el riesgo que puede suponer para los espectadores presentes en La Vuelta interponerse en el paso de los corredores y contó un caso muy grave que sucedió: "Aquí ya ha pasado una vez que un ciclista se ha empotrado contra un aficionado o contra una señalización y ha muerto. Al final se trata de un golpe muy seco del que el ciclista tarda mucho tiempo en recuperarse. Da igual que el ciclista vaya a 40 o 50 kilómetros por hora, uno no puede meterse en la carretera porque puede provocar una desgracia".

Y añadió un dato que llamó la atención sobre el tema de las sanciones: "Os parecerá una tontería, pero aquí una persona detenida se puede ir con 15.000 euros perfectamente porque ha infringido la ley del deporte. Ósea que no es ninguna broma porque La Vuelta se presenta como acusación y puede sacar más dinero a los detenidos".

canales de whatsapp