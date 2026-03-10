El guiño de Cristiano Ronaldo al Almería tras su triunfo ante la Cultural: "Seguimos"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha entrado con fuerza en el fútbol español como inversor. El delantero ha adquirido el 25% de la Unión Deportiva Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de su compañía CR7 SA con la que gestiona sus negocios. La operación se produce mientras el equipo se encuentra en un gran momento, ocupando la segunda posición en LaLiga en Segunda División tras su triunfo anoche ante la Cultural por 3-0

En un comunicado, el astro luso reveló sus intenciones con esta compra: “Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento”. Cristiano añadió su deseo de “trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento”.

Victoria clave para el ascenso directo

La inversión de Cristiano coincide con un momento dulce para el Almería, que acaba de lograr una importante victoria por 3-0 frente a la Cultural Leonesa. Este triunfo le ha permitido al conjunto rojiblanco situarse en puestos de ascenso directo, un objetivo clave para el club y su nuevo y ambicioso accionista.

El equipo almeriense encarriló el partido pronto con un gol de Arribas en el minuto 6. Pese a los intentos del conjunto leonés, el Almería supo gestionar su ventaja. Fue el propio Arribas quien amplió la diferencia en el minuto 77, y ya en el tramo final, una brillante acción individual de Thalys en el minuto 85 sentenció el encuentro en el UD Almería Stadium.

Arribas catapulta al Almería al ascenso directo

Este resultado deportivo refuerza el proyecto en el que ahora participa activamente Cristiano Ronaldo. Su escueto pero significativo mensaje, “Gran victoria hoy. Seguimos”, publicado tras el triunfo, se interpreta como un claro guiño de compromiso e implicación con el objetivo del ascenso, marcando así el inicio de su nueva etapa como propietario en el fútbol español.