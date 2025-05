Luis Enrique, tras ganar la Champions: "Dime qué otro delantero en Europa presiona como Dembélé; es un líder desde el ejemplo, no desde la palabra"

Luis Enrique Martínez se dirigió al stand de Movistar al terminar la final de la Liga de Campeones tras golear 5-0 al Inter. Y se acercó dejando claro con tono desenfadado a Susana Guasch que "yo vengo aquí por Mónica Marchante".

Luis Enrique comenzó alabando la capacidad que tuvo el PSG de mantener la calma durante toda la semana: "Me han sorprendido los jugadores. Qué madurez y qué tranquilidad, porque era difícil no ponerse la piel de gallina cuando soltaban a calentar, por ejemplo. Creo que lo hemos gestionado muy bien, pero nunca esperas estar a este nivel".

EFE Luis Enrique, con la camiseta en recuerdo a Xana, tras la final de la Champions entre el PSG y el Inter

"Creo que hoy lo que hemos sabido gestionar en todo momento es ese exceso de presión y de tensión que yo no miro redes sociales, porque no las miro. Esta semana mucho menos. Pero mis jugadores viven como los móviles. Y yo pienso, si hay tanta excitación alrededor, es difícil jugar un partido tranquilo. Creo que hemos demostrado que hemos llegado aquí jugando a fútbol. Queríamos acabar la final jugando a fútbol", presumió Luis Enrique.

El técnico asturiano alabó la figura del joven Doué, del que dijo que es "de la generación de Lamine Yamal, que se toman esto como una fiesta. Los de la nuestra estaríamos cagados".

EFE Desire Doue celebra uno sus goles en el PSG-Inter

También se refirió a Dembélé: "Dembélé siempre ha sido un fenómeno. Lo que pasa es que luego hay que ir ahondando. Para poder conseguir su mejor versión ha habido que hacer y decidir cosas difíciles. Pero es un líder, no desde la palabra sino desde el ejemplo. ¿Has visto cómo ha presionado? Dime un nueve en Europa que presione así. Cuando uno presiona así, siendo un líder, el resto solo tiene que seguirlo".

Preguntado por la ausencia de Mbappé esta temporada: "Nos hubiera encantado tener a Mbappé, que es una maravilla de jugador y de persona. Pero su decisión fue otra, que respetamos y aceptamos. A partir de ahí, ese es el objetivo del entrenador. Tienes que intentar motivar a tus jugadores y hacerles creer que es posible. Me gusta mucho esta película, soy uno de los protagonistas o el responsable de hacer este equipo. Pero me gusta mucho porque creo que nosotros hemos demostrado que tenemos estrellas, pero están en función del equipo. Eso es muy importante para mí. Y no al revés, no en el otro sentido", reflexionó.

No sabe si será el comienzo de un ciclo, con un equipazo con tanto talento y tan joven: "Da igual lo que crea. Eso hay que demostrarlo en el fútbol. Nos encantaría, pero son muy jóvenes y gestionar el éxito es muy difícil".

Tifo de la afición del PSG en recuerdo de Xana, la hija fallecida de Luis Enrique

Mónica Marchante le preguntó si es la Champions de su hija Xana: "Xana está conmigo, por supuesto, en la victoria. En la derrota, mucho más. No es momento para estar triste ni para emocionarse. Shana estará conmigo siempre y con nuestra familia", dijo antes de dar gracias a la afición por el apoyo y el mural en memoria de su hija: "Yo les dije, no sé si vamos a ganar muchos títulos o pocos, pero que yo voy a hacer un equipo, eso lo puedo garantizar", finalizó.