El gesto de Lamine Yamal a la afición del Villarreal tras marcar en La Cerámica

El Barcelona visitaba al Villarreal este domingo en su último partido del 2025. Un encuentro que ha estado marcado por la expulsión de Renato Veiga en la primera mitad, con 0-1 en el marcador, por una dura entrada por detrás sobre Lamine Yamal. Alberola Rojas no lo ha dudado y le ha mostrado la tarjeta roja directa. Corría el minuto 39 y los locales se quedaban con un hombre menos.

Todo ha ocurrido en una jugada en el campo propio del Barcelona. Lamine Yamal recibía de espaldas y Renato Veiga, que lo había perseguido y estaba fuera de zona, le hacía una fuerte entrada por detrás en la que impactaba con los tacos en el tobillo del extremo. Desde ese momento el público del Estadio de La Cerámica la tomaba con el internacional español que era silbado en cada jugada.

Captura Lamine Yamal celebra el 0-2 del Barcelona con el gesto de los silbidos.

El propio Lamine Yamal llevaba la tranquilidad a las filas blaugranas resolviendo un barullo en el área para hacer el 0-2 con un fuerte disparo pegado al palo. En la celebración acudía a la zona en la que se encontraban los aficionados azulgranas, se besaba el escudo y se llevaba las manos a los labios haciendo el gesto de silbar.