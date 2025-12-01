Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE: "La imagen de Flick y Raphinha me deja claro que pasa algo, no creo que se deba a un hecho puntual"

La remontada del Barcelona contra el Alavés dejó una imagen muy curiosa a la conclusión del partido. Las cámaras de televisión tras el pitido final captaron a un Hansi Flick cabizbajo sentado en el banquillo del FC Barcelona y hablando con Raphinha.

Imagen de la charla entre Raphinha y Hansi Flick

El técnico alemán durante la charla con su futbolista negaba con la cabeza. Y Helena Condis, durante el 'Tramo final de Tiempo de Juego', contaba que el entrenador está desgastado y siente impotencia porque no ve al equipo como la temporada pasada. La derrota contra el Chelsea fue un varapalo muy duro para el vestuario azulgrana y este triunfo muy sufrido parece que no fue suficiente para levantar el ánimo.

HANSI FLICK HACE AUTOCRÍTICA PESE A LA REMONTADA

Es una realidad que Flick no está contento con el fútbol que hacen sus futbolistas y prueba de ello fue la autocrítica que realizó en la sala de prensa del Camp Nou.

"No tenemos tanto control ni intensidad como teníamos el año pasado. Tenemos que mejorar y podemos mejorar muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta que este año hemos sufrido más lesiones, mientras que el curso pasado prácticamente todos estuvieron disponibles desde el inicio", explicaba en rueda de prensa el alemán.

Felipe Mondino/Sipa USA / Cordon Press Hansi Flick, sentado en el banquillo del Camp Nou.

Flick, además, subrayaba que su equipo "no puede conformarse" pese a encadenar su cuarta victoria liguera consecutiva; destacó que supieron gestionar "bien" el resultado cuando el Alavés más apretaba, aunque lamentó la pérdida de "muchos balones" en fases del encuentro.

Y el preparador azulgrana insistió en la necesidad de "seguir creciendo partido a partido" y apuntó ya al duelo del próximo martes ante el Atlético de Madrid, de la jornada 19 adelantada por la disputa de la Supercopa.

PARA JUANMA CASTAÑO ES LA IMAGEN DEL FIN DE SEMANA

Esa escena entre el entrenador y el futbolista se comentó en el 'Tertulión de los domingos' y Juanma Castaño reflexionó sobre ella.

EFE Hansi Flick habla con Raphinha durante el Barcelona - Alavés.

"Me parece una de las noticias del fin de semana esa imagen de Hansi Flick en el banquillo, donde Raphinha intenta animarle", comentaba el director de El Partidazo de COPE. "Me deja claro que ahí pasa algo", agregaba seguidamente.

Juanma Castaño quiso ir más allá y dijo: "Algo está ocurriendo y no me creo que sea por un hecho puntual de un partido porque una persona no se muestra tan abatida en público después de ganar 3-1 porque el equipo no ha jugado como él quería".

