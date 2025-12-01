La dura crítica de Manolo Lama a los jugadores del Real Madrid: "Me sorprende que no den la cara tras el tercer empate consecutivo"

El Real Madrid volvió a empatar por tercer partido consecutivo y perdió el liderato de La Liga tras no lograr vencer al Girona en Montilivi. Sin embargo, y pese al tropiezo, Xabi Alonso mostró cierto optimismo de cara al futuro, no quiso reprochar nada a su equipo y explicó que les faltó "un poco de puntería".

EFE Jude Bellingham se lamenta durante el Girona - Real Madrid.

"En la segunda parte ha habido una mejoría, nos ha faltado un poco de puntería con las ocasiones. Estamos ahí, está todo igualado, esto es muy largo, y hay que seguir", aseguraba el técnico tolosarra.

EL OPTIMISMO DE XABI ALONSO

El entrenador del Real Madrid, además, confesó que necesitan continuidad en el juego y que tendrán que ir a San Mamés a ganar. "Nos ha faltado completar más minutos de buen fútbol, de fútbol ofensivo, de ser dominantes. En la segunda parte lo hemos hecho más, por qué no lo conseguimos es lo que tenemos que analizar. Intentar hacerlo desde inicio o darle continuidad", comentó.

Y agregaba: "Es una oportunidad para volver a ganar fuera de casa, pero los puntos son los que son, esto es muy largo, nos jugamos tres puntos, pero sí es buen momento para ganar, lo necesitamos y querremos. Después de hoy, mirar cómo podemos hacerlo mejor".

EFE Xabi Alonso, sentado en el banquillo de Montilivi durante el Girona - Real Madrid.

Xabi Alonso insistía y decía para finalizar: "Ningún reproche, me ha gustado la reacción. No ha sido suficiente para darle la vuelta, pero creo que hemos estado cerca. Hay que seguir con la unidad que tenemos, con la autocrítica suficiente, necesaria, con ganas de ganar fuera de casa. Tenemos el miércoles la ocasión en Bilbao y ya veremos".

LA CRÍTICA DE MANOLO LAMA A LOS JUGADORES DEL MADRID

Manolo Lama quiso analizar en el 'Tertulión de los domingos' el tropiezo del Real Madrid en Montilivi. "A mí lo que más me ha sorprendido del Real Madrid es que ni un solo futbolista ha dado la cara tras el tercer empate consecutivo", era la crítica que realizaba el narrador de Tiempo de Juego hacia los futbolistas del equipo blanco.

Y añadía: "Puedes tropezar un día, dos tropiezos ya parecen sorprendentes en el Real Madrid. Pero con el tercero está claro que hay un problema".

Manolo Lama quiso ir más allá y dijo: "El Real Madrid ha podido ganar, pero si somos serios... Gazzaniga solo ha parado una ocasión de gol en un remate de Militao de cabeza. El Madrid no ha generado peligro al Girona y Courtois ha hecho dos paradones".

Y para finalizar explicaba: "Un equipo como el Madrid no puede ir a Montilivi y chutar cuatro veces a portería. Hay que exigirle mucho más a un equipo con Vinicius, Mbappé, Rodrygo o Bellingham".