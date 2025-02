Isaac Fouto explica a Paco González la razón por la que el árbitro revisó en el VAR la jugada polémica del Las Palmas - Barcelona: "Estoy flipando"

El Barcelona debía ganar a Las Palmas si quería mantener el liderato de LaLiga y lo hizo gracias a los goles de Dani Olmo y Ferran Torres (0-2). El Atlético había ganado en Mestalla al Valencia (0-3) y los azulgranas estaban obligados a ganar y respondieron, aunque dejaron muchas dudas sobre el terreno de juego.

Ferran Torres y Dani Olmo celebran el gol del Barcelona ante Las Palmas

Y para ello, Hansi Flick ha hecho varios cambios en su once titular para medirse al equipo canario. El alemán decidió por dar descanso a Iñigo Martínez e hizo jugar a Eric García junto a Pau Cubarsí en el centro de la defensa. En el equipo titular también reaparecieron Koundé, que fue castigado contra el Rayo por llegar tarde a una charla; y también Marc Casadó.

EL BARCELONA MANTIENE EL LIDERATO CON LO JUSTO

El Barcelona saltó al Estadio de Gran Canaria adormilando y eso permitió a Las Palmas, en los primeros minutos del partido, acercarse con peligro a la portería defendida por Szczesny.

Viti y Sandro fueron los jugadores del equipo insular que gozaron de las mejores ocasiones en ese primer tramo del partido. El defensor lo intentó con una volea que se marchó muy cerca del palo izquierdo de la meta azulgrana y el exjugador del Barcelona, por su parte, probó suerte con un disparo desde el interior del área, pero Szczesny evitaba el gol.

Pero con el paso de los minutos del Barça se fue adueñando poco a poco del partido, sin embargo, los futbolistas azulgranas no terminaban de encontrar en ataque a Lamine Yamal, Raphinha o Lewandowski que, sin lugar a dudas, son los jugadores más determinantes del conjunto entrenado por Hansi Flick.

La primera parte no dio para mucho más y el descanso del partido llegó mientras el Barcelona intentaba sin acierto acercarse a la meta defendida por Cillessen. Tras el paso por vestuario, el técnico alemán dio entrada a Dani Olmo con la intención de ser más vertical. Pero el Barcelona no mejoró.

La primera gran ocasión del partido del Barça fue un cabezazo de Raphinha, pero la pelota se marchó muy desviada de la portería de Las Palmas. El partido parecía abocado al 0-0, pero en la siguiente jugada llegó el 0-1. Lamine Yamal condujo el balón por el centro del ataque y asistió a un Dani Olmo que fusiló la portería de Cillessen tras realizar un magnífico recorte ante Álex Suárez.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran el 0-1 de Dani Olmo contra Las Palmas.

Diego Martínez intentó hacer reaccionar a su equipo y para ello realizó tres cambios en busca del empate. Igualada que Sandro rozó con un tiro lejano que se fue lejos de la meta defendida por Szczesny.

En esa búsqueda del empate se produjo la jugada polémica del partido. Álex Suárez remató un gran centro de Sandro y la pelota golpeó en la mano de un Eric García que se lanzó con todo para evitar el gol. El colegiado del partido, Cordero Vega, detuvo el partido unos minutos y tras revisar la jugada en el monitor del VAR terminó señalando el fuera de juego claro de Javi Muñoz.

Imagen del fuera de juego en la polémica del encuentro Las Palmas-Barcelona

La sentencia llegó en el tiempo de descuento, cuando Ferran Torres enganchó una gran volea a bocajarro para batir a Cillessen y mantener al Barcelona en el liderato de Primera División.

LA EXPLICACIÓN DE FOUTO A PACO GONZÁLEZ

Durante la retransmisión de Tiempo de Juego, nadie entendía la razón por la que el colegiado fue a revisar la jugada al monitor. Pero Isaac Fouto, a través de un mensaje de WhatsApp, explicó a Paco González los motivos que llevaron a Cordero Vega a analizar la acción detenidamente.

Imagen VAR de la jugada polémica con Eric García en Las Palmas-Barcelona

"Yo estoy flipando con lo que me dice Fouto. Lo hacen para vender la jugada de cara al público, porque la gente va a decir que no se revisó la mano y cuando las jugadas son así de rocambolescas lo hacen así", explicaba Paco González.

Y añadía: "Yo entiendo que lo hagan por el que dirán, si le ponen primero el fuera de juego, pero si le ponen primero la mano, entiendo que le llaman para otra cosa".

Pedro Martín, por su parte, decía: "Si señalas el fuera de juego, que es lo que hay al principio, y sacan la imagen, la mano ya da igual".

Dani Senabre se sumaba al debate porque seguía sin entender lo que había sucedido sobre el terreno de juego del Estadio de Gran Canaria y planteaba una duda. "¿No se supone que tenemos que parar el partido lo mínimo?", señalaba.

Y agregaba para finalizar: "Ahora vamos a ver cosas solo porque la gente no piense cosas que no son. No discuto lo que dice Fouto, discuto el sentido que tiene todo este lío".

