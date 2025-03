El gran problema en el Real Madrid que ve Paco González para el momento clave de la temporada: "No puede"

El Real Madrid atraviesa una fase delicada de la temporada y, para Paco González, director del programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE, el equipo de Carlo Ancelotti está mostrando señales preocupantes que podrían poner en peligro sus aspiraciones en los momentos clave del curso. Tras la derrota ante el Real Betis, el periodista no ocultó su preocupación por el rumbo que está tomando el conjunto blanco en estos últimos partidos.

En su análisis, Paco González dejó claro que la derrota ante el Betis no le sorprendió en absoluto. De hecho, ya había anticipado, incluso antes del partido, que el Real Madrid podría perder ante el conjunto sevillano. Según él, la actual dinámica del equipo no daba muestras de fortaleza suficiente como para lograr una victoria clara en este tipo de encuentros. "Para mí no fue sorpresa que el Madrid no ganara ayer", expresó el periodista, agregando que ya había pronosticado una jornada con resultados desfavorables para los blancos.

González no solo señala que el Madrid perdió, sino que también sostiene que "mereció perder", destacando que, a diferencia de otras derrotas en las que el equipo genera ocasiones de gol, esta vez el rendimiento ofensivo fue ineficaz. "No generó ocasiones", concluye el periodista, apuntando que la falta de capacidad ofensiva fue uno de los mayores problemas del Real Madrid en este encuentro.

EFE Vinicius habla con los jugadores del Betis tras la derrota del Real Madrid

Para Paco González, uno de los principales problemas que atraviesa el Real Madrid esta temporada es la gestión de los jugadores ofensivos. El periodista resalta que, aunque el equipo tiene varios delanteros de calidad, como Vinícius, Rodrygo, Mbappé y Brahim Díaz, la falta de equilibrio en el centro del campo limita el rendimiento de los atacantes. "El Madrid tiene cuatro delanteros, y Brahim no es centrocampista", comenta González, quien ve una tendencia peligrosa al depender de una alineación ofensiva tan cargada sin contar con un adecuado respaldo en la medular.

El papel de Ancelotti y su difícil decisión

González explica que la alineación actual de Ancelotti no da cabida a un mediocentro más que podría equilibrar el juego. "Con solo dos centrocampistas no das a basto", dice, refiriéndose a la falta de recursos en esa zona crucial del campo. Ante la escasez de opciones en el centro del campo, el Madrid se ve obligado a jugar con una estructura más ofensiva, pero que no consigue dar el rendimiento esperado.

A pesar de señalar estos problemas, Paco González no tiene intenciones de culpar al entrenador, Carlo Ancelotti, por la derrota ante el Betis. "No le critico ninguna decisión", aseguró el periodista, reconociendo que el técnico italiano se encuentra ante una situación compleja. De hecho, señala que Ancelotti se ve obligado a prescindir de algunos centrocampistas en su alineación para dar cabida a los delanteros, lo que le deja con pocas alternativas. "Entiendo a Ancelotti, porque lo normal es que digas, yo tengo que dar con un centrocampista en el banquillo", explica.

Sin embargo, González también plantea que, ante la escasez de centrocampistas, "era para poner a Camavinga". El periodista considera que la inclusión de un mediocentro adicional podría haber proporcionado al equipo el equilibrio necesario, pero entiende que Ancelotti tiene que gestionar con cautela los recursos disponibles, especialmente considerando que cualquier lesión podría complicar aún más las cosas para el Real Madrid.

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid, durante el encuentro ante el Betis900/Cordon Press

El gran problema que ve Paco González en el Real Madrid es la falta de balance entre su ataque y su centro del campo. En una temporada tan crucial, especialmente con los grandes retos de La Liga y la Champions League a la vista, el equipo de Ancelotti debe encontrar una solución rápida a este desequilibrio si quiere competir con garantías por los títulos.