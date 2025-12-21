Paco González alucina con el paradón de Oblak en el Girona-Atlético: "Para mí es la más bonita de la Liga"

El Atlético cierra este año 2025 en Girona con la disputa del encuentro correspondiente a la 17ª jornada en Primera.

PRIMERA MITAD COLCHONERA

Los de Simeone realizaron una buena primera parte en Montilivi y se fueron al descanso con dos goles de ventaja 0-2 tras los goles de Koke, este un golazo, y otro de Gallagher en la recta final del primer tiempo.

EFE Koke celebra su gol en el Girona-Atlético

paradón de oblak

En el minuto 23, con 0-1 en el marcador, el guardameta esloveno Jan Oblak fue protagonista con una gran intervención a disparo de Witsel.

Una intervención que para Rubén Martín, narrador del encuentro en Tiempo de Juego, "es top cinco paradas de Oblak de su carrera en el Atlético de Madrid".

Fernando Morientes, exjugador de fútbol profesional, también se rindió ante Oblak: "Tendemos a pensar que el gol vale puntos y las paradas no. Yo pienso que los dos valen puntos".

Paradón de Oblak al disparo de Witsel en el Girona-Atlético

El director y presentador de Tiempo de Juego Paco González se deshizo en elogios ante Oblak: "Este año estamos viendo unos paradones increíbles. Para mí esta es la parada más bonita de la Liga para mí. Es verdad que no tiene que volar, pero es muchos reflejos, estirar bien la mano y ponerla de manera tan fuerte. que casi atrapa el balón con una mano".

"Qué parada, estoy flipando. Yo el gol (por el de Koke) lo he visto más veces. La parada es que ha sido...Está muy a bocajarro. Es verdad que está con los dos pies en el suelo, o sea, habrá gente que diga, "No, hombre, tiene mucho mérito cuando vuelas, tal." Puede ser, yo no he sido portero en mi vida, pero es que eso lo veía imposible de parar y con una mano fuerte que, vamos, no lo ha atrapado el milagro", sentenció.