La esperanza de Tomás Guasch sobre el 'caso Dani Olmo': "Si espabilan..."

Año nuevo y temas viejos. El culebrón de Dani Olmo sigue siendo el tema principal en el mundo del deporte.

Nuestra compañera Helena Condis ha podido saber que desde el Barça mantienen la postura de que ellos mandaron toda la documentación a tiempo a LaLiga, es decir, todo lo referente a la venta de los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou, antes de medianoche del 31 de diciembre.

Cordon Press Dani Olmo realiza su tradicional celebración del reloj.

Desde el club blaugrana se remiten al último comunicado que hicieron público ese mismo día a las 20.17h donde anunciaban que habían pedido “una nueva licencia a la Federación”.

El presidente Joan Laporta, junto con sus directivos, han estado reunidos en la mañana de este jueves en las oficinas del club en busca de soluciones y así poder seguir contando con Dani Olmo - pero también con Pau Víctor - lo que resta de temporada.

EFE Joan Laporta ha hablado de la inscripción de Dani Olmo, durante el brindis de Navidad.

Fuentes de la Real Federación Española de Fútbol informan a Helena Condis que no tomarán ninguna decisión sin el OK de la Liga, y que los papeles no están en regla.

Por su parte, desde LaLiga se da este tema por cerrado después de comunicado oficial del pasado martes 31 de diciembre, tras el comunicado blaugrana, alegando que el Barça no había presentado ninguna alternativa de cumplimiento de norma control económico.

¿cómo está dani olmo?

Mientras que se aclara este asunto, Dani Olmo ha ido a entrenar tanto ayer Día de Año Nuevo, como este jueves y el jugador está inquieto. El internacional español esperaba que estuviera todo cerrado el día 30 de enero por vía judicial y confía en que aún pueda ser inscrito, de no poder hacerlo, el jugador queda libre y podría irse a cualquier equipo y el Barcelona debería de pagarle el contrato que firmó hasta 2030. Hay que señalar que si se queda en el Barcelona, no podría jugar ni con el club ni con la selección al estar sin licencia.

Tomás Guasch, en su sección de 'El Aguanís' en el programa de Deportes COPE, apuntó, con su tono característico, que confía que "el Barça convenza a la Federación y rescate a Olmo, Víctor, incluso al 'Lobo' Carrasco y a Ramón María Calderé".

"Si espabilan llegan para hacer el pasillo en el Valencia-Real Madrid, los tres, Laporta, Louzán y Tebas", bromeó Guasch.

y la copa del rey y la supercopa en el horizonte

Mientras que en los despachos se trabaja con la intención de conseguir lo necesario para obtener la inscripción de ambos jugadores, la plantilla sigue con su preparación de cara al debut de la Copa del Rey que tendrá lugar el sábado a las 19:00h ante el Barbastro en tierras oscenses.

Para este partido, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca va a establecer un dispositivo de seguridad reforzado. Según informa la propia Comandancia, se espera una importante aglomeración de aficionados con ocasión de la eliminatoria de la Copa del Rey, para lo que se ha planificado un dispositivo de seguridad que incluye a la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, seguridad ciudadana, como de Tráfico y del Grupo de Información.

