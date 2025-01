Optimismo en el Barça en el 'caso Dani Olmo', mientras que está en riesgo su participación en la selección

Ya es día 2 de enero de 2025 y el 'caso Dani Olmo' sigue dando que hablar. Nuestra compañera Helena Condis ha podido saber que desde el Barça mantienen la postura de que ellos mandaron toda la documentación a tiempo a LaLiga, es decir, todo lo referente a la venta de los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou, antes de medianoche del 31.

Desde el club blaugrana se remiten al último comunicado que hicieron público el pasado 31 de diciembre a las 20.17h donde anunciaban que habían pedido “una nueva licencia a la Federación”.

El presidente Joan Laporta, junto con sus directivos, han estado reunidos en la mañana de este jueves en las oficinas del club en busca de soluciones y así poder seguir contando con Dani Olmo - pero también con Pau Víctor - lo que resta de temporada. El Barça transmite optimismo, tal y como señala Helena Condis. Alegan “causa fuerza mayor”, que contempla la normativa de la Federación.

Fuentes de la Real Federación Española de Fútbol informan a Helena Condis que no tomarán ninguna decisión sin el OK de la Liga, y que los papeles no están en regla.

Por su parte, desde LaLiga se da este tema por cerrado después de comunicado oficial del pasado martes 31 de diciembre, tras el comunicado blaugrana, alegando que el Barça no había presentado ninguna alternativa de cumplimiento de norma control económico.

Mientras que se aclara este asunto, Dani Olmo ha ido a entrenar tanto ayer Día de Año Nuevo, como este jueves y el jugador está inquieto. El internacional español esperaba que estuviera todo cerrado el día 30 de enero por vía judicial y confía en que aún pueda ser inscrito, de no poder hacerlo, el jugador queda libre y podría irse a cualquier equipo y el Barcelona debería de pagarle el contrato que firmó hasta 2030. Hay que señalar que si se queda en el Barcelona, no podría jugar ni con el club ni con la selección al estar sin licencia.

OPOSICIÓN

Tras conocerse la negativa por parte de LaLiga a la inscripción de Dani Olmo, han surgido las primeras voces criticando la gestión de Laporta. La más importante ha llegado desde el movimiento 'Som un clam' que llega a pedir incluso la dimisión del presidente blaugrana.

"Desde 'Som un clam' queremos expresar la total indignación y vergüenza provocadas por la gestión del presidente Joan Laporta y de la junta directiva en la gestión de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor y exigimos su dimisión", expresó la agrupación en un comunicado.

La plataforma considera que la situación creada es "inadmisible" y que el daño hecho en la reputación de la entidad es "irremediable". "Esta mala imagen se ve agravada por las "mentiras continuas y el engaño a los socios y socias con falsas promesas que nunca se cumplen y que acaban perjudicando al club"

Por su parte, Víctor Font, excandidato a la presidencia del Barcelona, dijo este miércoles que la entidad azulgrana ha dado "una imagen pésima e impropia del mejor club del mundo" al no haber sido capaz de inscribir en LaLiga a los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor.

"Compartimos la preocupación de todos los culés por las nefastas consecuencias deportivas, económicas e institucionales de este caso", afirmó el líder de la plataforma opositora 'Sí al futur', a través de un comunicado.

Font señaló el resultado de no poder contar con Olmo para lo que resta de temporada: "Es la posible pérdida de un jugador que hace cuatro meses incorporamos por 55 millones de euros y que ahora vemos que puede irse por culpa de una gestión llena de improvisaciones y carencia absoluta de profesionalidad".