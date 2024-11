El entrenador del Manises desvela cómo ha sido encontrarse a sus jugadores en la 'zona cero' de la DANA: "Nuestro verdadero entrenamiento"

A mediodía de este lunes se ha confirmado el aplazamiento de nuevo de los encuentros de los equipos valencianos en la Copa del Rey, y entre ellos, el encuentro entre el Manises y el Getafe.

Nuevos horarios

El entrenador del Manises, Santi Marín, se pasó por los micrófonos de Deportes COPE para relatar cómo está viviendo estos días: "La verdad que, gracias a Dios, físicamente, bien, tanto yo como los familiares, como la gente que nos rodea. Es cierto que, en Torrent, la Dana también ha afectado a una zona que está más próxima al barranco.

"La verdad que es un desastre todo y, gracias a Dios, bien, los materiales se reponen, pero anímicamente es lo que cuesta, sobre todo cuando te encuentras las escenas que ves en la calle", apuntó el técnico.

"Torrent está bien. Hay una zona que hay vida normal, pero otra zona con imágenes bélicas. Todo el voluntariado está volcado", añadió.

La Diputación de Jaén destina 100.000 euros a Cruz Roja para atender a afectados por la DANA

Marín que ya estuvo en COPE la semana pasada y como ha recordado este lunes "os puse un poco en alerta de que faltaban por localizar dos jugadores, que los terminé encontrando esa tarde a última hora. Y tuve la suerte, digo tuve la suerte, porque yo jueves, viernes, sábado y domingo me fui a Picaña, a Paiporta, y estuve al lado de Guillem - jugador que señaló el sábado en Tiempo de Juego que no quería jugar ante el Getafe en la Copa del Rey - .

"Lo primero que hice cuando lo vi fue darle un abrazo y si hubieras visto su rostro de tristeza, de cansancio, de desolación, era tremendo, era tremendo. Y he achicado agua al lado de él, he quitado barro al lado de él", confesó.

Y tal y como apuntó en COPE, allí "nos hemos encontrado de forma totalmente voluntaria a ocho o nueve jugadores del equipo ahí en la zona esa trabajando. Y yo les decía, este es nuestro verdadero entrenamiento, este es nuestro verdadero trabajo ahora, el de estar aquí ayudando a los que lo necesitan. Y así ha sido, prácticamente todo el equipo, hemos estado en la zona cero trabajando".

Y mientras estaban en esas labores de limpieza y trabajo, el entrenador aseguró que a sus jugadores "les decía, tenemos un partido de Copa de Jueves, claro, no depende de nosotros, nosotros podemos solicitar un aplazamiento, pero al final depende de la Federación Española de Fútbol. Tenemos que estar preparados para lo que sea, que los ánimos no van a ser los adecuados, por supuesto, que no hay ganas de jugar a fútbol, por supuesto, pues vamos a intentar, si al final tenemos que jugar, que sea un homenaje del fútbol amateur, porque al final nosotros somos, como ahora se ha puesto muy de moda la frase de el pueblo salva al pueblo, equipo de pueblo, y tenemos que hacer ese homenaje al pueblo, a los fallecidos, a los afectados, sabiendo que entre nosotros hay gente que lo ha sufrido y lo ha pasado verdaderamente muy mal".

El técnico del Manises indica que a él "la Copa del Rey me encanta muchísimo, la he disfrutado muchísimo. Queremos que esa fiesta del fútbol sea en Manises, con nuestra gente, pero ahora no están las cosas para fiestas".

La Copa del Rey

El técnico reconoce que a él le ha "sorprendido totalmente que se jugara al fútbol esta semana y sobre todo cuando tienes personas vinculadas con esta zona. No me extrañaría que hoy esté mal Guaita que es de aquí, es amiguete"

qué hace falta

Ante lo que queda por delante, y tras todos los gestos de solidaridad de todo el país, el entrenador del Manises señala lo que más se necesita en estos momentos:

"Pues sí que es cierto que están diciendo que comida no hace falta que lleven, porque la verdad es que están bastante abastecidos, pero sí que a lo mejor hace falta que lleven utensilios y material para limpiar, para trabajar, algo de ropa, ropa también hace falta, sobre todo ya a cada temporada que vamos, que viene un poco el invierno aquí, ten en cuenta que hasta la semana pasada íbamos prácticamente en pantalón corto y manga corta, ahora ya empieza un poco por las noches a refrescar, hay gente que lo ha perdido, todo, pero es que todo es todo y tienes la puerta de su casa abierta y le toca hacer guardia para que no entre el pillaje y la mala gente, por decirlo de alguna forma, entonces sí que hace falta ropa, abrigo y sobre todo material para limpiar".

Limpieza en Alfafar

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).