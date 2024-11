Un jugador del Manises se muestra contrario a jugar el partido de Copa del Rey contra el Getafe: "Me parece una temeridad y una locura"

En Tiempo de Juego seguimos contando cómo está la situación en los pueblos de Valencia afectados por la DANA. Y este sábado Guillem Baixauli ha contado a José Luis Corrochano que las lluvias le pillaron en casa y que vive a orillas del 'Barranco del Poio'.

"Tenía los coches aparcados en la puerta de casa y me dio tiempo a moverlos lejos sin que el agua se desbordara. Después me refugié en mi casa, en una cuarta planta, y lo vi todo desde aquí", explicaba.

"Teníamos una visión casi de 360º desde el balcón y, la verdad, es que daba mucho miedo ver como venía el agua por todos los lados. Bajaba a comprobar la altura que llevaba el agua para que no alcanzar la vivienda del primer piso. Y al final ha sido todo una catástrofe", narraba el jugador del Manises.

El futbolista ha explicado que estos días los ha pasado de sol a sol ayudando a su familia y amigos en Picaña quintando lodo y levantando todo tipo de material. "Se nos pone la piel de gallina cada vez que vemos pasar esos ríos de gene por la ciudad para ayudarnos. Es increíble, pero también me parece algo vergonzoso", lamentaba.

Guillem, al mismo, tiempo ha mostrado su enfado porque desde la Generalitat han limitado la movilidad de los voluntarios. "Todos sabemos que es porque viene el Presidente del Gobierno y no quieren altercados", manifestaba enfadado.

Para finalizar, el jugador ha querido lanzar un mensaje respecto al partido de Copa del Rey que su equipo debe jugar la próxima semana contra el Getafe. "Me parece una temeridad y una locura poner una fecha a un partido que no tiene sentido que se juegue. No quiero jugar contra el Getafe. Tengo a mis compañeros de equipo trabajando en todos los pueblos y no vivimos del fútbol. Y si tenemos el premio de jugar ese partido, que sea cuando se pueda", sentenció.