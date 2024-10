La preocupación del técnico del Manises en Deportes COPE: "Hay dos futbolistas con los que no he podido contactar"

La tragedia de la DANA se ha colado en lo que debía ser una fiesta del fútbol y ha obligado a suspender hasta cinco partidos de la primera ronda de la Copa del Rey. No se podrán disputar los duelos: Parla Escuela-Valencia; Levante-Pontevedra; Manises-Getafe; Xerez-Ceuta; y Ejea-Hércules.

Este miércoles ha pasado por Deportes COPE Santi Marín, entrenador del Manises. El técnico nos ha hablado de cómo están las cosas por la ciudad y ha desvelado una preocupante noticia: No consiguen localizar a dos de sus jugadores, que se encontraban en una de las zonas más afectadas.

"Por suerte estamos bien. Vivo en Torrent, una de las localidades afectadas, y estamos incomunicados. No tenemos línea móvil e Internet, media ciudad está sin luz y toda sin agua", ha explicado. "Por lo que hemos podido ir hablando poco a poco con el presidente y algunos jugadores estamos todos bien, pero hay dos futbolistas con los que todavía no he tenido contacto", afirmaba. "La situación es un poco preocupante, pero entiendes que pueden estar como yo sin línea móvil", ha desvelado antes de contar que el estadio estaba en perfectas condiciones porque no había llovido tanto en esa zona.

EFE Coches arrastrados por las fuertes lluvias de la DANA en Valencia

"Uno de los jugadores vive en Paiporta. Tuve contacto con él alrededor de las 19:00 horas porque estábamos pendientes de poder entrenar si mejoraba la tarde. Es una situación preocupante porque es una imagen dantesca que no te imaginas que te pueda tocar tan cerca", ha reconocido.

Sobre el aplazamiento del partido ante el Getafe ha asegurado que "lo importante es saber que no se va a jugar y pensar en las víctimas y la gente que está desesperada buscando a los familiares. Eso es lo más preocupante y no el fútbol".