La dura reprimenda de Dani Senabre a Ferran Torres por su mal gesto con Hansi Flick: "Debería besar por donde pisa"

El particular once que puso en liza Hansi Flick en el Barcelona para medirse este martes al Mallorca fue objeto de discusión en la previa de la retransmisión del partido en Tiempo de Juego.

Flick sacó de inicio a Szczesny; Héctor Fort, Araujo, Iñigo Martínez, Eric García; Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Dani Olmo, Ansu Fati y Ferran Torres.

En ese once se encontraban los tres jugadores que se enfadaron en el partido contra el Celta por ser sustituidos o, directamente, no jugar: Héctor Fort, Ansu Fati y Ferran Torres. Flick les respondió a los tres con la titularidad.

El desaire más llamativo del partido contra el Celta fue el de Ferran Torres, que marcó el tanto inicial del Barça, y cuando fue reemplazado dio una contundente patada al aire en el banquillo azulgrana, algo que no le hizo ninguna gracia a Dani Senabre.

EFE Ferran Torres celebra el 1-0 del Barcelona contra el Celta.

El comentarista de los partidos del Barça en Tiempo de Juego, fue muy claro con la actitud de Ferran: "Para mí, Ferran fue muy injusto con el entrenador. Los otros dos lo puedo entender, porque no cuentan para nada y entiendo que estén enfadados, pero es que Ferran debería besar por donde pisa Hansi Flick, porque le ha dado muchas oportunidades, le ha puesto titular en muchos partidos y está haciendo la mejor temporada de su vida con Hansi Flick", concluyó.

Sin embargo, Senabre tampoco quiso pasar por alto la forma de rotar del técnico alemán: "Yo alucino. Dice Flick que es que el próximo partido es importante, pero ya has podido hacer descansar paulatinamente, uno a uno... Y haces rotaciones de golpe hoy", criticó antes de recordar un antecedente peligroso para el Barcelona en este sentido: "Me recuerda mucho a lo del día de Osasuna, que no acabó demasiado bien".

Por su parte, el entrenador del Barça, en declaraciones previas al encuentro, habló de la titularidad de Ansu Fati: "Es importante para mí que tengamos a todos los jugadores en muy buen nivel. Creo que merecían jugar, y de ahí la decisión, sobre todo después del partido contra el Celta. He visto que teníamos que cambiar alguna cosa, Raphinha ha jugado muchos minutos y lo hemos decidido así. Es posible que si hace un buen partido, estemos todos muy contentos", declaró a Movistar.