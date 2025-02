La contundente opinión de Gonzalo Miró sobre la expulsión de Pablo Barrios en el Atlético-Celta: "No lo maquilles"

El Atlético de Madrid ha recibido este sábado al Celta de Vigo en un encuentro que comenzó a las 18.30h en el Metropolitano. Choque que comenzó justo después del nuevo pinchazo de un Real Madrid que no pasó del empate a 1 ante Osasuna en Pamplona tras un polémico encuentro.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, apostó por Robin Le Normand y José María Giménez como centrales titulares, con Clement Lenglet suplente, en el partido contra el Celta en el Metropolitano, en el que Iago Aspas continuó como reserva, a la espera de su vuelta a la competición un mes y diez días después.

El conjunto rojiblanco salió con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez y Javi Galán, en la defensa; Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios y Samuel Lino, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.

En el Celta, Claudio Giráldez inició el encuentro con Vicente Guaita; Carl Starfelt, Carlos Domínguez, Marcos Alonso; Javi Rodríguez, Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Sergio Carreira; Williot, Fer López y Pablo Durán.

Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, fue expulsado este sábado en el minuto 6 del partido contra el Celta en el Metropolitano, por una entrada sobre Pablo Durán en el medio campo.

Inicialmente, el árbitro Martínez Munuera amonestó la falta con tarjeta amarilla, pero fue llamado por el VAR - dirigido por Cordero Vega - para revisar la acción en el monitor a pie de campo. Tras revisarla, el colegiado anuló la amarilla y mostró la roja a Pablo Barrios.

EFE Pablo Barrios, expulsado durante el encuentro Atlético de Madrid-Celta

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, nuestro compañero y exjugador rojiblanco José Antonio Martín Otín 'Petón' fue muy contundente con su opinión: "Se lo tiene que medir porque con balón por delante o sin balón por delante ya sabemos que si la acción se prolonga con los tacos hasta la pierna del adversario, puede significar una tarjeta roja".

Por su parte, Paco González añadía lo siguiente: "Para no enfadar al oyente que acabamos de emitir su opinión. En otro fútbol esto era amarilla porque es una disputa de balón con mala suerte. El tío va por encima del balón y acaba llegando muy alto. En este fútbol…"

Llamó la atención también la opinión de Gonzalo Miró, con un mensaje claro dirigido al centrocampista español: "Paco, yo sinceramente, no lo maquilles. Esto es roja. Para mí es roja. Y esto es un error de Barrios en el que se repite una y otra vez. Porque no es el primer día que hace esto el chaval. Lo que tiene que pensar es que cuando pierda un balón, lo que no puede ser con los tacos a medio metro del suelo…"

"Hace 10 años pasaban muchas cosas que ahora no pasan. Pero esto hoy es roja. Y aparte, él tiene que saberlo porque le expulsaron en Champions hace 10 días. Eso es verdad", concluyó.

EFE El colegiado muestra tarjeta roja al centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios

