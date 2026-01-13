Así será el cuerpo técnico de Arbeloa y la reestructuración de la cantera del Real Madrid con Julián López de Lerma como nuevo entrenador del Castilla

Como ya hemos visto en el entrenamiento de este martes, Antonio Pintus será el nuevo responsable de la parcela física del primer equipo del Real Madrid y ya ha trabajado junto a Álvaro Arbeloa en el primer entrenamiento del nuevo proyecto. Esta incorporación marca la estructura del nuevo cuerpo técnico que acompañará al exfutbolista en su nueva etapa.

EFE Arbeloa y Pintus, durante el primer entrenamiento del nuevo técnico

Un cuerpo técnico con sorpresas

Una de las sorpresas en la configuración del equipo de Arbeloa es la continuidad de Luis Llopis como entrenador de porteros. A pesar de que su nombre, como el de Pintus, estaba en duda, Llopis sigue en su puesto. Quien finalmente no sube desde el Castilla es Diego López, gran amigo de Arbeloa, que permanecerá en el filial, posiblemente por un problema con su licencia.

El resto de integrantes del equipo

El resto del equipo técnico que acompañará a Arbeloa está compuesto por varias figuras clave. Julián Carmona será el segundo entrenador, Ricardo da Silva (asistente), Kevin Cardeiro será otro de los asistentes del salmantino, al igual que Kevin Cordeiro y Francis Sánchez.

Cascada de cambios en Valdebebas

Las últimas horas han sido de mucho movimiento en Valdebebas, con una cascada de cambios en los banquillos de la cantera. La llegada de Álvaro Arbeloa al primer equipo provoca que Julián López de Lerma ascendiera desde el Juvenil A para dirigir al Real Madrid Castilla. Esto, a su vez, ha llevado a Álvaro López a tomar las riendas del Juvenil A.

Para el banquillo del Castilla, algunas voces habían apuntado a Alberto Toril, quien fue el último en ascender al filial a Segunda División y que ha entrenado recientemente al equipo femenino. Sin embargo, el club ha optado finalmente por Julián López de Lerma como nuevo entrenador del Castilla. Además del cambio en el primer equipo, también se produjo la destitución en el Real Madrid C. Ahora tomará las riendas de este equipo Víctor Cea.