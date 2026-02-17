Arbeloa tiene un contrato indefinido con el Real Madrid

El debate sobre un hipótetico regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid tras la visita del equipo blanco al conjunto lisboeta ha vuelto a surgir, pero la situación contractual del actual técnico, Álvaro Arbeloa, añade una nueva perspectiva. Según ha desvelado el periodista Melchor Ruiz en el programa 'Deportes COPE', Arbeloa tiene un contrato indefinido con el conjunto blanco. Esta información, que no ha sido anunciada oficialmente por el club, supone una noticia de calado sobre el futuro de la dirección técnica del equipo.

EFE Arbeloa en rueda de prensa, previa al partido de playoff contra el Benfica

La opción de Mourinho, a debate

Ante la pregunta sobre si ve factible la vuelta del luso, el periodista Manolo Lama ha sido claro al afirmar que personalmente no lo ve. La única opción que contemplaría sería un escenario extremo: "que le saliera una temporada nefasta al Madrid, que Florentino dijera, 'me voy a marchar ya', y, entonces, antes de irme, os dejo este regalo aquí".

Por su parte, Miguel Ángel Díaz tampoco desea el regreso de Mourinho y solo ve una posibilidad en una "situación límite". Este escenario incluiría que "el Benfica elimina el Madrid y el Madrid no gana nada", la salida de Arbeloa y la falta de alternativas en el mercado. Díaz ha añadido que si el Real Madrid no gana títulos, está claro que el actual técnico no continuará.

EFE José Mourinho, en la rueda de prensa previa al Benfica-Real Madrid

La postura del club y del técnico

Melchor Ruiz también ha aportado la visión desde dentro del club, asegurando que en el Real Madrid no contemplan el regreso de de Mourinho. Aunque ha recordado que en el pasado "ha habido algunos intentos de de sondear a ver si podía regresar", ha matizado que "en estos momentos no no se plantea". Según el periodista, tanto Florentino Pérez como el propio Mourinho "están en otra cosa".

De hecho, el técnico portugués intentó zanjar las especulaciones recientemente, declarando en la previa del partido de esta noche que "no especuléis tanto con esas historias, historias que no se van a cumplir", y calificando la posibilidad de volver al Real Madrid como "posibilidades 0". Durante la conversación en Deportes COPE se ha apuntado también que su futuro podría estar más ligado a la selección portuguesa que a un club.