Miguel Rico: "En Laporta ha habido nerviosismo con el tema de las firmas porque hay 20.000..."
El periodista asegura que el presidente del Barça es plenamente consciente de este bloque opositor y que podría ser decisivo en un futuro escenario electoral
Xavi Hernández reveló en una entrevista con La Vanguardia que el regreso de Lionel Messi al Barcelona en 2023 estaba prácticamente cerrado, pero que el presidente Joan Laporta decidió frenarlo. Según Xavi, Messi había mostrado su ilusión por volver tras ganar el Mundial y contaban incluso con el visto bueno de LaLiga, pero Laporta canceló la operación porque temía que el argentino acumulara demasiado poder dentro del club. Esta decisión afectó temporalmente la relación entre Xavi y Messi, ya que el jugador pensó que el técnico formaba parte de la decisión, aunque Xavi asegura que actualmente su relación vuelve a ser buena.
El periodista y colaborador del 'Tertulión', Miguel Rico, ha puesto sobre la mesa uno de los factores que, a su juicio, más intranquilizan al presidente del Barcelona, Joan Laporta. Según Rico, en el club "ha habido cierto, yo diría, nerviosismo con el tema de las firmas". Esta tensión interna estaría motivada por un grupo de socios muy concreto que el máximo mandatario azulgrana tiene perfectamente identificado.
20.000 'nunistas' contra Laporta
Miguel Rico ha sido claro al respecto y ha afirmado que Laporta "es plenamente consciente de que en el censo electoral, no en la afición, en el censo electoral del Barcelona, hay 20.000 que van contra Laporta". El periodista se refiere a los que ha denominado como los "llamados todavía nuñistas", un bloque opositor que, si bien puede pasar desapercibido entre la afición general, tiene un peso específico en el censo con derecho a voto del club.
Un factor decisivo
La existencia de este grupo de 20.000 opositores no es un asunto menor para la directiva actual. El propio Rico subraya la importancia de este colectivo al señalar que "estos votos, en un momento determinado, en un cara a cara, pueden resultar determinantes". Su análisis sugiere que, en un escenario de elecciones ajustadas o en una votación crítica para el futuro del club, esta facción podría inclinar la balanza y comprometer los planes de la presidencia.
Este análisis evidencia la fractura social que persiste en el Barcelona, una división que se manifiesta de forma clara en el censo electoral. La advertencia de Miguel Rico sobre el "nerviosismo" de Laporta y la fuerza de los 'nuñistas' dibuja un panorama complejo para la directiva, que se ve obligada a contar con este importante bloque opositor en sus futuras decisiones estratégicas.
