Álvaro Rodríguez, en Tiempo de Juego: "De pequeño escuchaba en la radio a Manolo Lama y su 'Ay mi madre, el Bicho'”

El Getafe le ganó 2-1 al Atlético con dos goles de Mauro Arambarri, que remontaron el tanto de penalti de Sorloth. En Tiempo de Juego hablamos con el delantero de los azulones, Álvaro Rodríguez: "Muy felices por la victoria pero muy cansados, ha sido un partido muy exigente. Sinceramente, en los últimos minutos he visto al Atleti muy atrás y he pensado 'a lo mejor podemos empatar'. Ha sido una locura".

El Getafe empató en Butarque contra el Barcelona, le ha ganado al Atlético de Madrid y todavía le queda enfrentarse al Real Madrid: "Siempre está bien marcar, da igual contra el equipo que sea".

Álvaro Rodríguez reconoció que su ídolo es Manolo Lama, al que escuchaba en los partidos cuando era más joven: "Yo de pequeño no tenía Canal+ y escuchaba en la radio a Manolo Lama y su 'Ay mi madre el Bicho'".

Por último, el delantero del Getafe habló de las críticas que tiene el equipo de los rivales: "Es muy fácil para los otros clubes poner excusas porque el Getafe es el equipo pequeño de la Liga y ven que gana. Al final es fútbol igualmente. Cuando van diciendo esas cosas y después lo hacen ellos, no sienta muy bien porque no tiene sentido. Nosotros hacemos lo nuestro y no nos importan las críticas de otra gente. Esto es fútbol papá, siempre".