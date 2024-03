La advertencia de Jesús cuando cae por tercera vez: Levanta para estar más cerca de la salvación

El camino de Jesús con la Cruz, camino de su muerte, es un acontecimiento que no se ancla en el pasado. Ese trayecto, se sigue recorriendo en cada de uno de nosotros y, en esta Semana Santa, a través del pódcast original de COPE 'Vía Crucis. Meditaciones en las estaciones de la Cruz' apreciamos como cada estación tiene su encaje en la actualidad. Y en esta segunda temporada, el dominico Vicente Niño nos invita a reflexionar sobre ello.

“La existencia humana comporta siempre una inevitable carga de sufrimiento”

La belleza se muestra de muchas maneras, no siempre a través de reflejos brillantes. Un rostro deformado o agotado, bajo el peso de la entrega por amor, encierra toda la belleza que puede el ser humano crear.

El verdadero rostro de Dios es el amor entregado, aún en medio del sufrimiento. La auténtica belleza está en la entrega de amor. La existencia humana comporta siempre una inevitable carga de sufrimiento, pero si ese dolor se lleva desde el amor, desde la donación de uno para que la vida del otro sea mejor, tendrá sentido. Y se carga de belleza. Belleza y amor van tan intrincadamente conectados que es la donación amante de uno mismo a los demás, la que hace que se pueda captar belleza en lo aparentemente deforme y grotesco y escandaloso, como la Cruz de Cristo.

¿Qué otra clave nos recuerda la Verónica? Cada gesto de amor y de cuidado que tengas con el que sufre, además de cargarse de belleza, es un gesto infinito que no se agota porque recuerda a la condición humana su verdadera razón de ser, la de seres que aman.

Audio

“Para que unos vivan en el esplendor, otros han de ser sacrificados en su existencia”

Agotados bajo la carga de entrega por amor, el ser humano se engrandece. Elegir estar en el suelo del camino por amor engrandece la condición humana. Postrados en la tierra, la realidad se ve de forma diferente.

Mirar desde el barro engrandece nuestra mirada y corazón, barre nuestra consciencia. El mundo desarrollado en el que vivimos, no es consciente de cuánta gente hay postrada. Nos hemos acostumbrado a pensar que es desde el éxito, la fama, el dinero o la comodidad donde merece la pena vivir. Pero para que unos vivan en el esplendor, otros han de ser sacrificados en su existencia, ser el suelo del camino al que pisar para alcanzar los objetivos de bienestar. Que Jesús, de nuevo caído, abrace y bese el suelo y nos recuerde que a nuestro mundo le queda mucho para crecer en el amor.

Jesús, el Señor, caído por segunda vez, te recuerda y te invita a postrarte también a ti entre tus hermanos caídos bajo el peso del mundo.

Audio



Jesús nos pone ante nuestra propia responsabilidad y libertad en nuestras acciones



Nuestras acciones tienen consecuencias, no debermos olvidar la máxima de que 'todo tiene un precio' y nuestras acciones un eco en la vida de los demás. Vivir de una determinada manera, sin pensar en cómo afecta lo que hacemos a otros, es vivir ciego a la realidad. Nos hemos acostumbrado a vivir como si estuviéramos en un eterno presente.

Pero Jesús nos golpeará en el realismo de las consecuencias. Las lágrimas de las mujeres y la advertencia de Jesús nos suena como un llamamiento a cambiar de vida, a convertirnoss, a mirar en el tiempo. Aún hay tiempo de que las consecuencias no sean las que nos destruyan a todos. Jesús nos pone ante nuestra propia responsabilidad y libertad en nuestras acciones. Hay qu abrir los ojos porque llegarán días en el que desearemos haber estado en el mundo de otro modo.

Que sólo uno, el Señor, sea el leño triturado por amor a los hombres. Ábrete, mujer y hombre de Jerusalén, al don de la vida y la muerte que hizo el Señor por nosotros. Al don del amor.

Audio

“El santo no es quien nunca cae, sino quien siempre se levanta”

El santo no es quien nunca cae, sino quien siempre se levanta. Flaco favor nos ha hecho en el crecimiento espiritual no reconocer que caemos tres veces. El tres como símbolo de todo lo que haga falta que pase para que las cosas cambien y nosotros cambiemos. Jesús volvía a caer por tercera vez por amor. Es una llamada a que no todo está perdido, que el volverse a levantar es una esperanza para cada día nuestro. Estamos llamados a no ser esclavos de nuestras caídas, sino de levantarse y estar mas cerca de la salvación.

Audio



“Solo abrazando la verdad y acogiendo lo que eres puedes alcanzar su luz y salvación”

Nuestra debilidad, nuestros errores, nuestros pecados los tratamos de esconder. La verdad de lo que somos cuesta ante todos. Jesús te muestra que no es jamás una vuelta atrás una desnudez ante la verdad, y que nada ocultó que fue luz limpia de palabra y de signos para los demás. Jesús es desnudado como intento de humillarle como consecuencia del egoísmo, en su desnudez se muestra su plena luz de salvación. La cruz trae la salvación, solo abrazando la verdad y acogiendo lo que eres puedes alcanzar su luz y salvación.

Audio

'Vía Crucis: Meditaciones en las estaciones de la Cruz'

En su apuesta por los pódcast originales, COPE vuelve a ofrecer a sus oyentes una propuesta sonora de calidad. En este caso, se trata de las 14 meditaciones de las que se compone este podcast, narradas por el dominico Vicente Niño, que son como parte de una conversación de hoy día. Son de actualidad, con la convicción de que la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, lo que recorremos en el Vía Crucis, no son tan solo acontecimientos históricos sucedidos hace dos mil años, sino que siguen llegando hasta hoy. Iluminan el presente. Pero más aún. Lo traspasan, lo informan. Cada acontecimiento de hoy tiene los ecos y las huellas del acontecimiento central de la historia humana: la encarnación del Verbo. No son meditaciones estrictamente bíblicas, ni mera recreación espiritual de cada una de las estaciones. Intentan ser reflexión de cómo la experiencia de la Pasión sigue hablando hoy en nuestro tiempo y nuestro mundo.

Audio