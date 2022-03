TINA TURNER: The Best

En 1989, Anna Mae Bullock, conocida como Tina Turner, logró un gran éxito con "The Best", incluida en su álbum "Foreign Affair".

El nombre Tina, se lo puso su ex marido Ike Turner, sin consultarlo con ella. Lo hizo inspirado en una serie de tv llamada SHEENA REINA DE LA JUNGLA.

Y esa marca, Tina Turner, es lo único que consiguió conservar tras divorciarse de Ike. No le dejo nada más. Ni derechos de autor, ni dinero, ni nada. Tina reclamó al juez, que al menos pudiera conservar el nombre artístico y se lo concedió.

A partir de ahí pasó unos años muy complicados. Hasta que, a los 44 años, publicó su primer álbum en solitario, PRÍVATE DANCER en 1984, con el que vendió 20 millones de copias. Ahí estaba WHATS LOVE GOT TO DO WITH IT.





De todos modos, el tema "The Best", fue interpretado originalmente por Bonnie Tyler en 1988, compuesto por Mike Chapman y Holly Knight, para el álbum "Hide your Heart". Aunque no logró el mismo éxito que la versión de Tina Turner.