THE WEEKND: Save Your Tears y sus mejores versiones.

"Save Your Tears" es el tercer single del canadiense Abel Makkonen Tesfaye, The weeknd, extraído del álbum "AFTER HOURS" publicado en 2020. Su videoclip original, a los dos días del estreno sumaba 25 millones de visionados y actualmente suma más de 500 millones de visitas. El segundo videoclip de esta canción, con la versión junto a a Ariana Grande, supera los 147 millones de visualizaciones.

Cifras sorprendentes que toman el relevo de otro de los temas incluidos en el mismo álbum. La canción "Blinding Lights", que ha sido reconocida por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), como la canción más escuchada de 2020. Ese tema ha logrado sumar billones de reproducciones. A pesar de todo esto, The Weeknd, no ha logrado ninguna nominación a los premios Grammy con este trabajo.

Abel Makkonen es un joven que empezó a ganar reconocimiento a finales del año 2010, cuando subió varios temas a YouTube bajo el nombre con el que hoy le conocemos: The Weeknd.

Su adolescencia no fue fácil: hijo de una pareja de inmigrantes etíopes que llegaron a Canadá en los años 80. No quiso estudiar más allá de lo básico. Se dio cuenta de que deseaba ser cantante inspirándose en Michael Jackson, Prince... Persiguió su sueño y lo alcanzó con el reconocimiento de público y crítica, logrando 3 Grammys y una nominación a los Oscar en la categoría de Mejor Canción Original, por la canción "Earned It", que formaba parte de la Banda Sonora de "Cincuenta Sombras de Grey".

The Weeknd visitará españa en su gira de 2022. El 24 de octubre en Madrid y el 28 en Barcelona.

Mientras tanto, repasamos en Versiones Encontradas, algunas de las mejores Versiones Encontradas, de uno de los temas más escuchados del momento,"Save Your Tears".

¡Disfrútalo!