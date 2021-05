SCATMAN JOHN: Scat Singing + Dance = Éxito

John Larkin conocido como Scatman John era tartamudo, pero a la hora de cantar, esa característica desparecía y sorprendió al mundo con proezas como el "scat singing".

El scat es un estilo de canto que consiste en improvisar sílabas y sonidos inconexos que sugieren un ritmo y melodía, que se dio originalmente en el jazz.

En la letra de la canción, Larkin animaba a los jóvenes tartamudos a superar esa adversidad.

Al agregar el canto de scat de jazz tradicional a los contagiosos ritmos de Euro-dance, Scatman John se convirtió en una de las estrellas pop de los 90.

John Larkin, nacido en El Monte, California en 1942, había sufrido de tartamudez severa desde niño. Comenzó a tocar el piano a los 12 años y se interesó por el canto scat después de escuchar grabaciones de artistas de jazz clásico como Ella Fitzegerald, y especialmente Louis Armstrong, su principal influencia. Mientras luchaba con sus discapacidades del habla, se expresaba a través del piano y se convirtió en un pianista de jazz profesional durante la década de 1970. Actuó en numerosos clubes de Los Ángeles y su álbum debut, John Larkin, fue lanzado en 1986.

Después de mudarse a Berlín en 1990, comenzó a cantar por primera vez, y sus interpretaciones de temas jazz comenzaron a recibir ovaciones de pie. Manfred Zähringer, propietario del sello danés Iceberg Records, lo vio en una de sus actuaciones y se le ocurrió la idea de hablar sobre dance-pop moderno. Larkin al principio dudaba, pero después de que su esposa y Zähringer lo animaran, escribió "Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)", una canción muy enérgica y pegadiza sobre cómo superó la tartamudez. Lanzada a finales de 1994, la canción se convirtió en un éxito mundial al año siguiente, vendiendo más de seis millones de copias. Luego vino el single "Scatman's World", tema que daba nombre a ese segundo disco, y también se convirtió en un éxito masivo. Scatman's World exploró el concepto de una sociedad utópica llamada Scatland y fue otro éxito, particularmente en Japón, donde se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos por un artista no japonés. El siguiente álbum, Everybody Jam !, fue otro pelotazo en Japón, donde disfrutó de su mayor fenómeno fan. Se produjeron muñecos de juguete Scatman John, y apareció en anuncios y en productos como latas de refresco.

Larkin fue diagnosticado de cáncer de pulmón a fines de 1998 y se volvió menos activo, pero aun así grabó un álbum final, Take Your Time, que fue lanzado en junio de 1999. Se mantuvo positivo y optimista a través de su música y su vida personal, y falleció el 3 de diciembre de 1999 a la edad de 57 años. Listen to the Scatman, una colección de temas jazz, se lanzó póstumamente en 2001, y The Best of Scatman John apareció en 2002.