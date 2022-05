QUEEN: "Crazy Little Thing Called Love" y sus Versiones Encontradas

Queen venía de publicar su álbum "Jazz" en 1978, que no había tenido el éxito del trabajo anterior, "News of the world" (1977).

Para remontar el vuelo, decidieron trasladarse a Munich, donde estaba el estudio Musicland. Y fueron sin nada previsto, confiando en inspirarse a lo largo de su estancia allí.

El primero de los temas que compusieron fue este "Crazy Little Thing Called Love", que Fredy Mercury compuso en 10 minutos. En cuanto tuvo la idea en la cabeza movió al ingeniero de sonido y a la banda para grabarlo. De hecho, se cuenta que le dijo a Reinhold Mack, ingeniero de sonido, que se diera prisa porque, si no, Bryan May haría que las "Las cosas tardaran un poco más".

La canción, según cuenta Bryan, se convirtió en cierto modo, en un tributo a Elvis, al que Fredy guardaba gran admiración.

Volviendo al presente, este verano, los seguidores de la banda están de suerte. QUEEN, lanza el 14 de junio QUEEN: THE PLATINUM COLLECTION, por primera vez en vinilo. Una edición a todo lujo, que incluye sus tres álbumes de greatits hits.

"Queen Greatest Hits" volumen 1, lanzado en 1981, es el más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido, superando los 6,8 millones de copias, con ventas globales superiores a los 25 millones.

Será una edición limitada de un estuche con 6 LPS y un folleto con 24 páginas. Será una buena excusa para rescatar el tocadiscos del trastero.