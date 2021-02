MARI TRINI: Yo No Soy Esa. Versiones Encontradas

Mari Trini vendió más de 10 millones de discos en todo el mundo. Fue galardonada con un disco multiplatino honorífico en 2005. Firmó más de 309 canciones a lo largo de su vida.

En 1971 publica su tercer álbum "Escúchame", donde encontramos "Yo No Soy Esa", el tema que repasamos hoy en el programa en sus Versiones Encontradas.

María Trinidad Pérez de Miravete Mille, nacida en Murcia en 1947. En 2009 estaba preparando un libro de poemas y un concierto de despedida que no pudo celebrar porque ese mismo año falleció con 61 años, víctima de una larga enfermedad, en el Hospital Universitario Morales Meseguer, de Murcia.

A los 6 años compuso su primera canción. Con 7 años tocaba la guitarra. A los 9 tuvo una enfermedad renal que la mantuvo en cama durante años. Ella misma dijo que cayó enferma siendo niña y se curó cuando ya usaba sostén.

Después conoció a Nicholas Ray, director de películas como "Rebeldes sin Causa" y él la introdujo en el mundo de la industria musical. Viajó a Londres donde se formó como cantante con Peter Ustinov y trabajó en la BBC donde tuvo oportunidad de conocer a músicos de la talla de Paul Mc Cartney. Después se trasladó a parís, allí publicó 12 canciones dividas en tres EP.

Cinco años después, una vez finalizado su compromiso discográfico en Francia vuelve a España y publica su primer álbum en español "Mari Trini", con canciones de otros autores como Luis Eduardo Aute, Juan Carlos Calderón o Patxi Andión y algunas propias. Pero fue el siguiente álbum "Amores", el que le dio el éxito en ventas. A partir de ahí, durante dos décadas, sumó éxitos con canciones como "Ayúdala" "Una Estrella en Mi Jardín", "Yo No Soy Esa", "Te amaré, Te Amo y Te Querré", etc.

En los 80 rompe con su imagen seria de faldas largas y tonos oscuros. En esta década encontramos a una Mari Trini más coqueta y presumida. Incluso posa desnuda para INTERVIÚ. Lo hizo cuando quiso y como quiso. Quien definía como rebeldía en los 70 vestir de largo y en tonos oscuros, frente a las modas de un tiempo en el que la mujer debía ser expuesta para lograr el éxito, decidió, cuando ya había consolidado su carrera, que entonces sí, porque le apetecía y no porque lo necesitara, posaría desnuda. Y así lo hizo.

La década de los 90 no fue su mejor momento, aunque ella reconocía que eso formaba parte del oficio. Lo malo vendría después.

El principio del fin:

En 2001 publica un doble álbum con Los Panchos. 23 canciones de las cuales doce, eran de la cantautora. Aquel proyecto estaba sujeto a un contrato que se incumplió. Mari Trini dijo haber sido estafada por su mejor amigo. Entre otras cosas, estaban en juego los derechos de autora de sus canciones que, tras un juicio, recuperó. Dolida por el desengaño y silenciada por un contrato que le impedía grabar con ninguna compañía discográfica durante 3 años, Mari Trini cayó en una depresión. Necesitó de ayuda psicológica y tras quedar libre del contrato con la compañía discográfica, regresó en 2005 con el último trabajo publicado en vida, que recogía sus éxitos y un DVD con actuaciones en directo. Ese mismo año la Sociedad General de Autores de España (SGAE) le rindió homenaje por su extensa trayectoria, otorgándole un disco multiplatino honorífico.

Pero nada volvió a ser lo mismo para Mari Trini. Al poco tiempo, cayó víctima de una larga enfermedad que le llevó a la muerte el 6 de abril de 2009, en Murcia.

Mari Trini tras su muerte, fue nombrada en 2009 hija predilecta de Murcia y se puso su nombre a una calle de Caravaca de la Cruz. La comunidad de Murcia afortunadamente no había esperado a su muerte para hacerle un reconocimiento público ya que, en 2008 con motivo del Día de la Mujer, le entregó en vida el galardón honorífico "Premio Mujer Murciana", por retratar con sus canciones los problemas y desigualdades que sufre la mujer. Lamentablemente, fue una de las últimas apariciones públicas de la cantante.

Recientemente la artista canaria Diamar ha incluido para su álbum "Raíces" una versión del clásico de Mari Trini, con la colaboración de Iván Torres vocalista de Efecto Pasillo.

DiaMar ha querido destacar que"' Yo no soy Esa' llega como un homenaje a la gran Mari Trini y a las mujeres que lucharon por hacerse un hueco en el mundo compositivo, liderado por hombres, en lucha por la igualdad."

Letra de la canción "Yo No Soy Esa":

Yo no soy ésa que tú te imaginas

una señorita tranquila y sencilla

que un día abandonas y siempre perdona

Esa niña si, no

Ésa no soy yo.

Yo no soy ésa que tú te creías

la paloma blanca que te baila el agua

que ríe por nada diciendo sí a todo

Esa niña si, no

Ésa no soy yo.

No podrás presumir jamás

de haber jugado con la verdad,

con el amor de los demás.

Si en verdad me quieres, yo ya no soy ésa

que se acobarda frente a una borrasca

luchando entre olas encuentra la playa

Esa niña si, no

Ésa no soy yo.

Pero si buscas tan sólo aventuras

amigo, pon guardia a toda tu casa

yo no soy ésa que pierde esperanzas

piénsalo, ya no.

Yo no soy ésa que tú te imaginas

una señorita tranquila y sencilla

que un día abandonas y siempre perdona

Esa niña si, no

Ésa no soy yo.