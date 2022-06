DIRTY DANCING: (I've Had) The Time of My Life

La película dirigida por Emile Ardolino, protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swayze, se hizo con un presupuesto mínimo, inferior a 4 millones y medio y recaudó 214 millones de dólares en taquilla. Su rentabilidad no fue la única alegría que dio a sus creadores. También consiguió un Oscar a la mejor canción original, por '(I've Had) The Time of My Life'.

El escaso presupuesto para hacer la película, trajo serios quebraderos de cabeza al equipo. Las canciones elegidas originalmente tenían unos derechos de autor muy caros. Pero es una película musical y debía tener música, buena música. Con el rodaje en marcha, aún no tenían las canciones, así que tuvieron que ensayar las coreografías con un metrónomo.

Incluso cuando llegó el momento de rodar la última escena aún no tenían la canción que le correspondía. Se pusieron a escuchar cintas y cintas hasta que encontraron la demo de la canción (I've Had) The Time of My Life. Un tema escrito por Previte, cantante principal de la banda Franke and the Knockouts. La música fue escrita por John DeNicola y Don Markowitz. En la demo era el propio Private, junto a Rachele Cappelli quienes interpretaban la canción. En cuanto sonaron las primeras notas, el equipo de rodaje, lo tuvo claro, ese era el tema que necesitaban para terminar la película. La regrabaron con las voces de Bill Medley y Jennifer Warnes y sin duda, fue un éxito.









Baby volverá al mismo hotel, 30 años después.

La película cuenta con una precuela, llamada "Dirty Dancing: Habana Nights" y ahora se prepara la secuela. Está previsto empezar el rodaje el año que viene y estrenarla en 2024. En el reparto veremos a Jennifer Grey, interpretando nuevamente a Baby. En cuanto a John Castle, protagonizado por Patrick Swayze, se está negociando con los familiares para ver la posibilidad de incluir su presencia en la película. La cinta original estaba ambientada en los 60, de modo que esta se supone que la nueva película nos llevará a los años 90. El director elegido es Jonathan Levine.

Hasta entonces, vamos calentando motores repasando las versiones encontradas del inolvidable (I've Had) The Time of My Life.

Si le das al play, te aseguramos un rato entretenido.