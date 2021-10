CULTURE CLUB: Karma Chameleon y sus Versiones Encontradas

La banda británica Culture Club traspasó fronteras con este "Karma Chameleon". Su vocalista, Boy George, era un joven que en los años 80, se convirtió en uno de los iconos más internacionales de los llamados ´new romantics´.

Su aspecto y su estética glam, llamó la atención del exmanager de los Sex Pistols cuando le descubrió a principios de los 80.

Boy George tuvo después recorrido en solitario. Años más tarde, en 2018, el grupo se volvió a unir para publicar un nuevo álbum de estudio, pero ahí ya se hicieron llamar “ Boy George and Culture Club”.









Pocos grupos de la nueva ola fueron tan populares como Culture Club. A principios de los 80, el grupo acumuló siete éxitos consecutivos entre los diez primeros en el Reino Unido y seis sencillos entre los diez primeros en los Estados Unidos con su pop-soul ligero y contagioso. Aunque su música estaba lista para la radio, lo que llevó a la banda al estrellato fue Boy George, el carismático y travestido cantante principal del grupo. George se vistió con vestidos extravagantes y lució mucho maquillaje, creando una apariencia andrógina que causó sensación en los inicios de MTV. George también tenía un ingenio mordaz y con frecuencia se le ocurrían chistes que le valieron a Culture Club una gran exposición en los medios de comunicación tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Aunque estrechamente alineado con los nuevos románticos, ambos se inspiraron en el soul y la moda del norte, Culture Club tenía un sentido pop más agudo que sus compañeros y, en consecuencia, tenía un atractivo más amplio. Sin embargo, su tiempo en el centro de atención fue breve. No solo no podían resistir las modas cambiantes de MTV, sino que el grupo estaba plagado de tensiones personales, incluida la adicción a las drogas de Boy George. En 1986, el grupo se había separado, dejando atrás varios sencillos que se clasifican como clásicos de la era de la nueva ola.





DE "COLOR BY NUMBERS" A "WALKING UP WITH THE HOUSE ON FIRE"

Cuando se lanzó el segundo álbum de Culture Club, Color by Numbers, en el otoño de 1983, la banda era el grupo de pop / rock más popular en Estados Unidos e Inglaterra. "Karma Chameleon" se convirtió en un exitoso número uno en ambos lados del Atlántico, mientras que el álbum alcanzó el número uno en el Reino Unido y el número dos en los Estados Unidos.

En 1984 el grupo publica su tercer álbum, Waking Up with the House on Fire. Su single presentación, The War Song alcanzó el número dos en el Reino Unido, el álbum fue una decepción en Estados Unidos, quedándose en el platino; su predecesor fue cuádruple platino.





ESCISIÓN Y ADICCIÓN

Después de una breve gira en febrero, Culture Club hizo una pausa en 1985, con Craig, Moss y Hay persiguiendo proyectos musicales extracurriculares en el ínterin. Durante ese año, Boy George, que anteriormente había denunciado las drogas en público, se volvió adicto a la heroína. Además, su romance con Moss, que siempre había sido difícil, comenzó a desintegrarse. Todos estos problemas se mantuvieron ocultos, pero se hizo evidente que algo andaba mal cuando Culture Club volvió a la acción en la primavera de 1986. Aunque su sencillo de regreso, "Move Away", se convirtió en un éxito en abril, su álbum acompañante From Luxury to La angustia permaneció en las listas durante solo unos meses. Los rumores sobre la adicción a la heroína de George comenzaron a circular y, para el verano, anunció que de hecho era adicto a la droga. En julio, fue detenido por la policía británica por posesión de cannabis. Varios días después, el tecladista Michael Rudetski, que tocaba en From Luxury to Heartache, fue encontrado muerto de una sobredosis de heroína en la casa de George. Los padres de Rudetski intentaron sin éxito presentar cargos por homicidio culposo contra Boy George.

Mientras Boy George luchaba contra la adicción a la heroína y su posterior dependencia de los narcóticos recetados, Culture Club se disolvió. George confirmó la disolución del grupo en la primavera de 1987 y comenzó una carrera en solitario más tarde. Si bien su carrera en solitario produjo varios éxitos dance en Europa, no consiguió un éxito estadounidense hasta 1992, cuando su versión de "The Crying Game" de Dave Berry apareció en la película del mismo nombre nominada al Premio de la Academia. En 1995, George publicó su autobiografía, Take It Like a Man. Culture Club se reunió en 1998, publicando el conjunto de dos discos VH1 Storytellers / Greatest Hits.





DIFÍCIL REGRESO DE "CULTURE CLUB"

Un nuevo álbum, Don't Mind If I Do, apareció en 1999, alcanzando el puesto 64 en las listas de éxitos del Reino Unido; no recibió un lanzamiento estadounidense. A continuación, Culture Club celebró su vigésimo aniversario con un concierto de 2002 en el Royal Albert Hall, y luego entró en una pausa no oficial. Jon Moss y Mikey Cragg intentaron hacer una gira con un nuevo cantante llamado Sam Butcher, pero el proyecto fue descartado antes de su lanzamiento.

Culture Club se reunió en 2014 para una gira y la banda también comenzó a trabajar en un nuevo álbum con el productor Youth. El grupo programó el lanzamiento de un álbum llamado Tribes en 2015, pero el disco nunca se materializó. En cambio, las grabaciones proporcionaron la base de Life, el álbum de 2018 que marcó el primer álbum nuevo de Culture Club en casi 20 años.