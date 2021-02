TM159 La Habitación Roja, Shinova, Glas y más novedades

Bienvenidos, una vez más, a los Tiempos Modernos de la Cadena COPE. Seguimos tachando días en el calendario y nos despedimos ya del mes de febrero, un mes que ha llegado lleno de grandes novedades musicales y que solo podía culminar con todos los estrenos que te voy a mostrar a continuación. Estrenos y también conciertos, por supuesto. Mucha y muy buena música que hoy comienza con “1986”, el nuevo Himno de La Habitación Roja. No quiero decir que la Habitación Roja se encuentran en su mejor momento porque para mí, todas sus épocas han sido buenas. Pero sí que me gustaría recalcar que tanto las letras como su sonido son redondos. Y tal y como le comenté el otro día a Jorge Martí, siempre me han parecido un grupo sincero y maravilloso pero es que ahora todo lo que están componiendo y mostrando deja claro que están en un momento mágico pese a la situación que vivimos.

Y de un temazo vamos a otro de la mano de Shinova y su nuevo disco, “La Buena suerte”, un disco con un sonido renovado pero con el sello indiscutible de Shinova y la maravillosa voz de Gabriel de la Rosa.

Vamos ahora a liarnos la manta a la cabeza y bailar al ritmo de lo nuevo de Glas. “Todo va a salir bien”, el quinto adelanto de su próximo trabajo “Venus Géminis”.

Nos vamos ahora hasta Cartagena para escuchar la primera “Sesión Salvaje” de Nunatak. La nueva versión de “Mi gran Virtud” la comparten junto a Brian Hunt y Victor Cabezuelo

Más estrenos de la semana, Lunáticos y su nuevo adelanto, “Fuego y Miel” el segundo single que los chicos de Lunáticos nos han regalado esta semana. Te recuerdo que los chicos de Lunáticos se subirán al escenario de la sala Moby Dick de Madrid el 7 de mayo para presentar este nuevo álbum...

Seguimos repasando grandes cancione y nos vamos a escuchar a Maika Makovski y su "Reaching out to you", el primer single de su nuevo trabajo, MKMK.

Vamos a seguir bailando y lo hacemos ahora al ritmo de lo nuevo de Biela y su vuelta de tuerca de “El Encuentro” de Amaia y Alizzz.

Vamos ahora a recordar a los 15 artistas finalistas del Mad Cool Talent by Vibra Mahou: Anakena, Anouck the Band, Leo Rizzi, Dani Red, Marlena, Vangoura, Los Telepáticos, Merino, Meseta, Las Dianas, Irenegarry, Jordana B, María de Juan, Yarea y los Invaders.

Antes de ir terminando vamos a repasar un concierto al que tenemos muchas ganas de asistir, el de La La Love You el sábado 6 de marzo en el Nuevo Teatro Alcalá. Actuarán dentro del ciclo de conciertos que “Bravo Madrid” que impulsó la sala Ocho y Medio e Intromúsica.

Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por Roosvelt y su nuevo EP, LOVERS.