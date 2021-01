TM151 La Habitación Roja, Sidonie, La Bien Querida, Xoel López entre lo mejor del 2020

Hola qué tal, bienvenidos, una vez más, a los Tiempos Modernos de la Cadena COPE. Antes de nada, muy feliz año 2021, a ver si con un poquito de suerte es mejor que el 2020, por cuestiones obvias, aunque voy a decir que musicalmente ha sido una maravilla, sobre todo por las canciones que vas a escuchar a continuación que son, en mi opinión, una auténtica delicia musical que hay que escuchar una y otra vez. Así que, vamos a ello y comenzamos este segundo repaso con lo mejor del 2020 con los valencianos La Habitación Roja y su PATRIA.

Imposible no quedarse también con MI VIDA ES LA MÚSICA del último disco de los catalanes Sidonie, "El Regreso de Abba"

Una de las mejores voces de nuestro país es sin duda la de La Bien Querida y así lo volvió a demostrar en UN GATITO

Si hablamos de voces especiales nos quedamos también en A Coruña con Xoél López y su útlimo disco "Si mi rayo te alcanzara" que es donde encontramos este TIGRE DE BENGALA

Muy buenos gallegos son también los chicxs de Triángulo de Amor Bizarro y su "Vixiantes do Espello"

Y si la voz de Xoel nos tiene cautivadas, lo mismo ocurre con la de Cristina de El Columpio Asesino y su PREPARADA que encontramos en Ataque Celeste

Seguimos en Pamplona y nos vamos a escuchasr a las chicas de Melenas con su NO PUEDO PENSAR, tema inlcuido en DÍAS RAROS

Seguimos disfrutando de las grandes voces femeninas que tenemos en nuestro país y lo hacemos con las HINDS y su JUST LIKE KIDS incluido en The Prettiest Curse

Nos vamos ahora hasta Sevilla porque allí nos encotramos al Sr Chinarro con su APLAUSO de "El Bando Bueno"

Nos vamos ahora hasta la pista la baile para darlo todo con Joe Crepúsculo y su HOY NO SALE EL SOL

Seguimos bailando ahora al ritmo de la banda de Orihuela, Varry Brava con su HORTERA

El duo del momento tenía que tener un hueco en este programa porque nos han acompañado a lo largo de todo este 2020 y porque convierten en éxito todo lo que tocan. Ellxs son DELAPORTE y lo que suena en el programa es CLAP CLAP

Antes de despedirnos nos queda un último temazo del 2020... ME SIENTO TAN MODERNO de los chicos de AMBRE

Y el broche final de este especial de lo mejor de los Tiempos Modernos del 2020 lo protagonizan los valencianos LA HABITACIÓN ROJA que nos regalaron otro temazo como QUIERO que no dejamos de escuchar y disfrutar. Gracias por estar al otro lado. Larga vida a la música. Adiós.